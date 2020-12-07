Pfizer aşısı bu hafta piyasaya sürülecek!

Hükümetten yapılan açıklamaya göre İngiltere doktor muayenehanelerine dağıtmadan önce aşıyı başlangıçta hastanelerde erişilebilir yapacak.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Sistemi'nden (NHS) yayımlanan görüntülerde Londra'nın güneyindeki Croydon Üniversitesi Hastanesi'ne aşıların içinde olduğu kutuların teslim edildiği ve özel, güvenlikli bir buzdolabında saklandığı görülüyor.

NHS, 80 yaş üzerindeki kişilerin, ön cephedeki sağlık çalışanlarının ve bakımevi çalışanlarıyla sakinlerinin aşılanmasına öncelik vererek ilk dozlar için Salı'dan itibaren

yetki verileceğini açıkladı.

Bu hafta yaklaşık 800,000 dozun erişilebilir olması bekleniyor.

İngiltere aşıdan toplamda 40 milyon doz sipariş vermişti. Her kişinin iki doz aşı olması gerektiğinden dolayı bu rakam 67 milyonluk ülkenin 20 milyonunu aşılamak için yeterli olacak.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mRNA aşılarının özel saklama ve taşıma koşulları gerektirdiğini belirterek yakın vadede Çin'den alınan SinoVac aşısı haricinde başka aşının Türkiye'ye gelmeyeceğini söylemişti.

Ceyhan "(Aşı) Seçme şansımız yok. En azından bir süre sadece Çin'in inaktif aşısını bulabileceğiz” dedi.



