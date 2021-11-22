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  4. Pfizer Aşısı Ergenlik Çağındakilerde Uzun Süre Etkili

Pfizer Aşısı Ergenlik Çağındakilerde Uzun Süre Etkili

22.11.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı ilaç firması Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le geliştirdiği Covid-19 aşısının 12-15 yaş arası ergenlik çağındaki çocuk ve gençler üzerine yapılan ileri aşama denemelerinde, virüse karşı güçlü uzun vadeli koruma sağladığının saptandığını açıkladı

Amerikalı ilaç firması Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le geliştirdiği Covid-19 aşısının 12-15 yaş arası ergenlik çağındaki çocuk ve gençler üzerine yapılan ileri aşama denemelerinde, virüse karşı güçlü uzun vadeli koruma sağladığının saptandığını açıkladı.

Pfizer, iki doz olarak yapılan aşının 12-15 yaş grubunda Covid-19'a karşı yüzde 100 etkili olduğunu bildirdi.

Uzun vadeli verilerin, Pfizer'ın ABD ve dünya genelinde Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubu için yapacağı tam onay başvurusunu desteklemede kullanılması bekleniyor.

Pfizer/BioNTech, 12 yaş ve üzerindekiler için aşının 30 mikrogramlık dozunun ruhsatlandırılması amacıyla başvuruda bulunacak.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Mayıs ayında, aşının 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı, Ağustos ayında da 16 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanımı için tam onay vermişti.

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