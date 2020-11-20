HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pfizer Aşısının Acil Kullanım Başvurusunu Bugün Yapıyor

Pfizer Aşısının Acil Kullanım Başvurusunu Bugün Yapıyor

20.11.2020 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pfizer Aşısının Acil Kullanım Başvurusunu Bugün Yapıyor

Aşının son test aşaması tamamlanmadan istisnai durumlarda acil olarak kullanılmasını onaylama yetkisi Amerika'da Gıda ve İlaç Dairesi’nin elinde

Pfizer firması Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşının acilen kullanımına geçilmesi için Amerikalı yetkililerden izin talep ediyor. Firma aşının uygulanmasına Aralık ayından başlanmasını sağlama çabasında.

Firmanın bu talebi, Alman ortakları BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıklamalarının sonrasında geldi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aşının son test aşaması tamamlanmadan istisnai durumlarda acil olarak kullanılmasını onaylama yetkisi bulunuyor.

Amerikan ilaç firması Pfizer yetkilileri İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de aşının hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanması için gerekli resmi adımları atma hazırlığında.

Firmanın CEO’su Albert Bourla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Güvenli ve etkili bir aşıyı dağıtıma sunma işimiz hiçbir zaman şu anki kadar aciliyet gerektirmemişti” dedi.

Hem Amerika hem de dünya genelinde salgının yayılma hızında yeniden yükselme gözlemlenirken yetkililer de başta aşı olmak üzere diğer tedavi yöntemleriyle ilgili hızlı karar alma konusunda baskı altında.

Amerika’nın bulaşıcı hastalıklar alanındaki en üst düzey yetkilisi Dr. Anthony Fauci, Pzifer’in açıklamasından kısa bir süre önce “Yardım yolda” ifadelerini kullanmıştı. Fauci diğer taraftan da maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyma gibi önlemlerin de elden bırakılmaması uyarısını yineledi.

Pfizer’in FDA’den talep ettiği izin onaylansa bile aşının ilk olarak kimlere yapılacağıyla ilgili de resmi bir karar alınması gerekecek.

Ulusal Tıp Akademisi’nin bu hafta yayınladığı bir rapora göre, Aralık ayında 25 milyon doz Pfizer aşısının hazır olması bekleniyor. Bu rakam Ocak ayında 30, Şubat ve Mart aylarında da 35 milyona yükseltilecek. Aşının kişilere üçer hafta arayla iki kez uygulanması gerekecek.

Moderna firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısı da firma yetkililerinin aktardığına göre en az Pfizer’in aşısı kadar etkili. Moderna yetkililerinin de önümüzdeki haftalarda acil uygulama izni talep etmesi bekleniyor.

Acil durum izni aşının herkeste kullanılabileceği anlamına gelmiyor

FDA yetkilileri aşının etkililiğini gösteren kanıtlarla ilgili açıklamaları Aralık ayının başında yapacak.

Şu ana kadar Pfizer ve BioNTech’in yayınladığı verilere göre aşı deneyine 38 bin kişi katıldı ve ikinci dozun da yapılmasının ardından bu kişilerin sağlık durumu iki ay boyunca gözlemlendi.

FDA yetkililerinin önümüzdeki günlerde deneyle ilgili ayrıntıları incelemesi bekleniyor. Bu incelemeler sonucunda da aşının güvenilirliği ve etkisi nihai bir karara varılmadan önce bir kez daha uzmanlar tarafından değerlendirilmiş olacak.

FDA’den uzmanlar Pfizer’in talep ettiği acil kullanma iznine onay verilse bile bunun aşının geniş çapta kullanılmasının onaylandığı anlamına gelmeyeceğinin altını çiziyor.

Firmanın yüzde 95 güvenilirlik oranı enfeksiyon belirtisi gösterdikten sonra test olan bireyleri kapsıyor. Aşı olanların belirti göstermeden virüse yakalanma ve bulaştırma ihtimali henüz test edilmiş değil. Aşının sağladığı korumanın ne kadar süre devam ettiği de bilimsel olarak belirlenmedi.

Bu nedenle birçok uzman 44 bin kişiyi kapsaması hedeflenen araştırmanın devam etmesi gerektiği görüşünde.

Diğer taraftan aşının şu ana kadar hamile kadınlar üzerinde denenmemiş olması ve 12 yaş ve üzeri çocuk ve gençler üzerindeki deneyin de yeni başlamış olması aşının nüfusun genelinde kullanılmaya hazır olmadığını gösteren ayrıntılar arasında.

FDA yetkilileri aşının acil kullanılma olasılığını değerlendirirken fabrikada üretim süreci de mercek altına alınacak.

Hem Pfizer-BioNTech hem de Moderna aşıları Corona virüsü içermiyor. Bunun yerine, gelişmiş teknolojiyle üretilen, virüsün taşıdığı proteini içeriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indiAkılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi
EKPSS ne zaman? Giriş yerleri belli oldu!EKPSS ne zaman? Giriş yerleri belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

İsrail: İnsanlarda yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi başardık!

İsrail: İnsanlarda yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi başardık!

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti

Tren bekleyen yolcu kadın raylara itildi!

Hindistan'da elle kanalizasyon temizletilmesine karşı yeni tedbirler

Elle kanalizasyon temizletilmesine karşı yeni tedbirler

Bir kişinin yalanıyla tüm eyalet karantinaya girdi!

Bir kişinin yalanıyla tüm eyalet karantinaya girdi!

Kapı onu durduramadı! Aç puma köpeklere saldırmak için duvardan atladı

Kapı onu durduramadı! Aç puma saldırmak için duvardan atladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.