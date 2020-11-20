Pfizer Aşısının Acil Kullanım Başvurusunu Bugün Yapıyor

Pfizer firması Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşının acilen kullanımına geçilmesi için Amerikalı yetkililerden izin talep ediyor. Firma aşının uygulanmasına Aralık ayından başlanmasını sağlama çabasında. Firmanın bu talebi, Alman ortakları BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıklamalarının sonrasında geldi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aşının son test aşaması tamamlanmadan istisnai durumlarda acil olarak kullanılmasını onaylama yetkisi bulunuyor. Amerikan ilaç firması Pfizer yetkilileri İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de aşının hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanması için gerekli resmi adımları atma hazırlığında. Firmanın CEO’su Albert Bourla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Güvenli ve etkili bir aşıyı dağıtıma sunma işimiz hiçbir zaman şu anki kadar aciliyet gerektirmemişti” dedi. Hem Amerika hem de dünya genelinde salgının yayılma hızında yeniden yükselme gözlemlenirken yetkililer de başta aşı olmak üzere diğer tedavi yöntemleriyle ilgili hızlı karar alma konusunda baskı altında.

Amerika’nın bulaşıcı hastalıklar alanındaki en üst düzey yetkilisi Dr. Anthony Fauci, Pzifer’in açıklamasından kısa bir süre önce “Yardım yolda” ifadelerini kullanmıştı. Fauci diğer taraftan da maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyma gibi önlemlerin de elden bırakılmaması uyarısını yineledi. Pfizer’in FDA’den talep ettiği izin onaylansa bile aşının ilk olarak kimlere yapılacağıyla ilgili de resmi bir karar alınması gerekecek. Ulusal Tıp Akademisi’nin bu hafta yayınladığı bir rapora göre, Aralık ayında 25 milyon doz Pfizer aşısının hazır olması bekleniyor. Bu rakam Ocak ayında 30, Şubat ve Mart aylarında da 35 milyona yükseltilecek. Aşının kişilere üçer hafta arayla iki kez uygulanması gerekecek. Moderna firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısı da firma yetkililerinin aktardığına göre en az Pfizer’in aşısı kadar etkili. Moderna yetkililerinin de önümüzdeki haftalarda acil uygulama izni talep etmesi bekleniyor. Acil durum izni aşının herkeste kullanılabileceği anlamına gelmiyor