Pfizer Aşısının Acil Kullanım Başvurusunu Bugün Yapıyor

Pfizer firması Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşının acilen kullanımına geçilmesi için Amerikalı yetkililerden izin talep ediyor. Firma aşının uygulanmasına Aralık ayından başlanmasını sağlama çabasında.
Firmanın bu talebi, Alman ortakları BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıklamalarının sonrasında geldi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aşının son test aşaması tamamlanmadan istisnai durumlarda acil olarak kullanılmasını onaylama yetkisi bulunuyor.
Amerikan ilaç firması Pfizer yetkilileri İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de aşının hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanması için gerekli resmi adımları atma hazırlığında.
Firmanın CEO’su Albert Bourla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Güvenli ve etkili bir aşıyı dağıtıma sunma işimiz hiçbir zaman şu anki kadar aciliyet gerektirmemişti” dedi.
Hem Amerika hem de dünya genelinde salgının yayılma hızında yeniden yükselme gözlemlenirken yetkililer de başta aşı olmak üzere diğer tedavi yöntemleriyle ilgili hızlı karar alma konusunda baskı altında.
Amerika’nın bulaşıcı hastalıklar alanındaki en üst düzey yetkilisi Dr. Anthony Fauci, Pzifer’in açıklamasından kısa bir süre önce “Yardım yolda” ifadelerini kullanmıştı. Fauci diğer taraftan da maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyma gibi önlemlerin de elden bırakılmaması uyarısını yineledi.
Pfizer’in FDA’den talep ettiği izin onaylansa bile aşının ilk olarak kimlere yapılacağıyla ilgili de resmi bir karar alınması gerekecek.
Ulusal Tıp Akademisi’nin bu hafta yayınladığı bir rapora göre, Aralık ayında 25 milyon doz Pfizer aşısının hazır olması bekleniyor. Bu rakam Ocak ayında 30, Şubat ve Mart aylarında da 35 milyona yükseltilecek. Aşının kişilere üçer hafta arayla iki kez uygulanması gerekecek.
Moderna firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısı da firma yetkililerinin aktardığına göre en az Pfizer’in aşısı kadar etkili. Moderna yetkililerinin de önümüzdeki haftalarda acil uygulama izni talep etmesi bekleniyor.
Acil durum izni aşının herkeste kullanılabileceği anlamına gelmiyor
FDA yetkilileri aşının etkililiğini gösteren kanıtlarla ilgili açıklamaları Aralık ayının başında yapacak.
Şu ana kadar Pfizer ve BioNTech’in yayınladığı verilere göre aşı deneyine 38 bin kişi katıldı ve ikinci dozun da yapılmasının ardından bu kişilerin sağlık durumu iki ay boyunca gözlemlendi.
FDA yetkililerinin önümüzdeki günlerde deneyle ilgili ayrıntıları incelemesi bekleniyor. Bu incelemeler sonucunda da aşının güvenilirliği ve etkisi nihai bir karara varılmadan önce bir kez daha uzmanlar tarafından değerlendirilmiş olacak.
FDA’den uzmanlar Pfizer’in talep ettiği acil kullanma iznine onay verilse bile bunun aşının geniş çapta kullanılmasının onaylandığı anlamına gelmeyeceğinin altını çiziyor.
Firmanın yüzde 95 güvenilirlik oranı enfeksiyon belirtisi gösterdikten sonra test olan bireyleri kapsıyor. Aşı olanların belirti göstermeden virüse yakalanma ve bulaştırma ihtimali henüz test edilmiş değil. Aşının sağladığı korumanın ne kadar süre devam ettiği de bilimsel olarak belirlenmedi.
Bu nedenle birçok uzman 44 bin kişiyi kapsaması hedeflenen araştırmanın devam etmesi gerektiği görüşünde.
Diğer taraftan aşının şu ana kadar hamile kadınlar üzerinde denenmemiş olması ve 12 yaş ve üzeri çocuk ve gençler üzerindeki deneyin de yeni başlamış olması aşının nüfusun genelinde kullanılmaya hazır olmadığını gösteren ayrıntılar arasında.
FDA yetkilileri aşının acil kullanılma olasılığını değerlendirirken fabrikada üretim süreci de mercek altına alınacak.
Hem Pfizer-BioNTech hem de Moderna aşıları Corona virüsü içermiyor. Bunun yerine, gelişmiş teknolojiyle üretilen, virüsün taşıdığı proteini içeriyor.