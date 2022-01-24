”Pfizer AstraZeneca ve J&J Takviyeleri Sinovac'ı Güçlendiriyor”

Yeni yapılan bir araştırma, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ya da Johnson & Johnson'ın Covid-19 aşılarının takviye dozunun, daha önce Çin’in Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının iki dozunu olanlarda antikor seviyelerini büyük ölçüde arttırdığını ortaya koydu.

Brezilyalı araştırmacılar ve Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, araştırmanın, Sinovac aşısının Corona virüsünün Delta ve Omicron varyantları da dahil en güçlü takviyeyi viral vektör ya da mRNA aşılarından aldığını gösterdiğini söyledi.

Sinovac aşısı, Corona virüsünün Çin'de bir hastadan alınan bir varyantının inaktif versiyonu kullanılarak üretilmişti. Aşı, aralarında Türkiye, Brezilya, Çin, Arjantin, Güney Afrika, Umman, Malezya ve Endonezya'nın da bulunduğu 50'den fazla ülkede onaylanmıştı.

Oxford Aşı Grubu Direktörü ve araştırmanın lideri Andrew Pollard, "Bu çalışma, inaktif aşıların kullanıldığı çok sayıda ülkede idarecilere önemli seçenekler sunuyor" dedi.

Ancak Aralık ayında yapılan bir başka çalışma, Sinovac'ın iki dozluk uygulaması üzerine bir doz takviye Pfizer-BioNTech aşısı yapılmasının, Omicron varyantına karşı diğer varyantlara kıyasla daha düşük bağışlıklık yanıtı oluşturduğunu ortaya koymuştu.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ile Johnson&Johnson firmasının geliştirdikleri viral vektör aşıları, genetik verileri iletmek için bir başka virüsün zayıflatılmış versiyonunu kullanıyor.

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği mRNA aşılarıysa insan bedenine enfeksiyona karşı nasıl savunma geliştireceğini öğretmek için gereken proteinlerin genetik kodunu taşıyor.

Brezilya'nın Sao Paolo ve Salvador kentlerinde bin 240 gönüllünün katılımıyla yapılan son araştırmaya göre Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısının üçüncü dozu da antikor miktarını arttırıyor. Ancak bağışıklık yanıtı, farklı aşı kullanıldığı zaman daha çok güçleniyor.

Sinovac’ın antikor seviyelerinin takviye aşılardan önceyse düşük olduğu gözlendi. Buna göre 18-60 yaş arasındaki yetişkinlerin sadece yüzde 20,4'üyle 60 yaş üzerindeki yetişkinlerin yüzde 8,9'unda tespit edilebilir seviyede virüsü etkisizleştiren antikor saptandı. Araştırmaya göre bu oranlar, her takviye aşıyla büyük ölçüde yükseldi. Araştırmanın sonuçları Cuma günü tıp dergisi Lancet'te yayınladı.

