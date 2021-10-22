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Pfizer/BioNTech aşısının çocuklardaki koruyuculuk oranı belli oldu

22.10.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının 5 yaşından 11 yaşına kadar çocuklarla yapılan klinik deneylerde koronavirüse karşı yüzde 90.7 etkili olduğu görüldü.

Pfizer/BioNTech aşısının çocuklardaki koruyuculuk oranı belli oldu

Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'na (FDA) teslim ettiği deneyi özetleyen belgede deneye katılan plasebo verilen grupta 16 çocuğun, aşılananlardan ise sadece üç çocuğun Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Toplam 2,268 katılımcılı deneyde çocukların iki katından fazlasına plasebo yerine aşı yapıldığı için etkinlik oranı %90'ın üzerine denk geldi.

FDA'nın danışma kurulu aşının 5-11 yaş grubu üzerinde kullanımına onay verip verilmemesi gerektiğine dair tavsiye kararını Salı günü alacak.

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(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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