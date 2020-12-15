Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadı?

Kovid-19 aşısını geliştiren şirketlerden Pfizer'in CEO'su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek, "Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bourla, daha önce, eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileceğini de belirtmişti.

Cuma günü Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım onayı alan aşı, ABD'de ilk kez New York'un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay'a uygulandı.

