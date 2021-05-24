Pfizer Corona ve Pnömokok Aşısını Birlikte Test Edecek

Pfizer, şirketin zatürre aşısı olarak da bilinen 20 bileşenli konjuge pnömokok aşısı (20vPnC) adayını, Corona virüsüne karşı güçlendirici üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı ile kullanan yeni bir kombinasyonu, 65 yaş üstü tam aşılanmış yetişkinler üzerinde denemeye başladığını açıkladı.

Pfizer, çalışmanın amacının, aşı kombinasyonunun güvenli olup-olmadığını ve pnömokok aşısını mevcut COVID-19 aşısına ekledikten sonra bağışıklık tepkisini anlamak olduğunu söyledi.

Pnömokok bakterisinin neden olduğu hastalıklar arasında zatürre, menenjit ve bakteriyemi gibi hastalıklar var. Bakteri, vücudun pek çok bölgesinde enfeksiyona neden olabiliyor.

Aşı adayı 20vPnC, yetişkinleri zatürre ve invaziv pnömokokal hastalıktan (İPH) sorumlu bakterinin 20 alt türüne karşı korumaya yardımcı olma amacıyla geliştiriliyor. İPH, kan veya diğer steril vücut bölgelerinde üremeyle gider ve şiddetli seyrettiği için hayati tehlikeye yol açıyor.

Yeni çalışma, en az altı ay önce ikinci doz Corona virüsü aşısı olmuş 600 yetişkini kapsayacak.