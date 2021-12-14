Pfizer Covid-19 İlacının Omicron'a Karşı Etkisini Doğruladı

İlaç firması Pfizer, Salı günü yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirdiği deneysel ilacın Omicron varyantına karşı etkili olduğunun görüldüğünü bildirdi.

Pfizer, 2 bin 250 kişiyle yapılan araştırmanın tam sonucunun, Covid-19 ilacının virüse karşı etkinliğine ilişkin ilk bulguları doğruladığını kaydetti. Buna göre ilacın Covid-19'un ilk belirtilerinin başgöstermesinden kısa süre sonra alındığında yüksek risk grubundaki yetişkinlerin hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığı görüldü.

Birçok uzmanın tahmin ettiği doğrultuda Pfizer'dan yapılan açıklamada, ayrı yapılan laboratuvar testlerinin ilacın Omicron'a karşı etkisini koruduğunu ortaya koyduğu kaydedildi. Pfizer, antiviral ilacı, Omicron varyantının kendini çoğaltmak için kullandığı kilit bir proteinin insan yapımı versiyonuna karşı test etti.

Pfizer'ın Covid-19 ilacına ilişkin güncellenmiş verileri, vaka, hastaneye yatış ve ölüm sayılarının yeniden yükselişe geçtiği döneme denk geldi. Delta varyantının yol açtığı son vaka artışı, soğuk hava şartları ve insanların iç mekanlarda daha fazla zaman geçirmesi nedeniyle hız kazandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) hem Pfizer'ın hem de rakip ilaç firması Merck'ün geliştirdiği Covid-19 hapının onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararını kısa zaman içinde vermesi bekleniyor. Merck, ilacın ruhsat başvurusunu, Pfizer'dan birkaç hafta önce yapmıştı. Onay verildiği takdirde bu ilaçlar, Amerikalı hastaların eczaneden reçeteyle alıp evlerinde kullanabilecekleri ilk Covid-19 ilaçları olacak.

Merck, Kasım ayı sonunda, Covid-19 ilacının hastaneye yatış ve ölümleri yüksek risk grubundaki yetişkinler için yüzde 30 oranında azalttığını açıklamıştı. Bu oran, beklentilerin altında kalmıştı.

Her iki firma da geliştirdikleri ilaçları ileri yaş, astım ve obezite gibi en ciddi risk faktörleriyle karşı karşıya olan, aşısız yetişkinler üzerinde denedi.

Pfizer ilacı ayrıca aralarında aşılıların da bulunduğu düşük risk grubundaki yetişkinlerde de deniyor. Ancak firma, bu gruba ilişkin çelişkili veriler açıkladı.

Pfizer, ön sonuçlara göre ilacın ana araştırma hedefine ulaşamadığını bildirdi. Söz konusu ana hedef, ilaç tedavisi sırasında ya da sonrasındaki dört gün boyunca Covid-19 belirtilerinde rahatlama görülmesiydi. Ancak ilaç, aynı deney grubu içinde hastaneye yatış oranlarını yüzde 70 azaltarak ikinci hedefe ulaşmayı başardı. Bu grupta yer alan denekler sağlıklı aşısız yetişkinlerle bir ya da birden fazla sağlık sorunu olan aşılı yetişkinler. İlacı alan hastaların yüzde 1'inden azı hastanede tedavi altına alınırken plasebo verilen grupta hastaların yüzde 2,4'ü hastaneye yatırıldı.

Bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir kurul bulguları değerlendirdi ve Pfizer'ın tam verileri elde edene kadar çalışmaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu.

Pfizer'ın her iki çalışmasında da ilacı kullanan yetişkinlerde plasebo alanlara kıyasla virüs yükü seviyesinde 10 kat düşüş tespit edildi.

ABD'nin Kuzeydoğu ve Orta Batı kesimlerindeki eyaletlerde çok sayıda hastanenin bir kez daha enfeksiyon vakalarıyla dolduğu bu dönemde Covid-19'la mücadele etmede yeni bir ilaç kullanılması, heyecanla beklenen bir gelişme.

Hem Merck hem de Pfizer'ın ilaçlarının Omicron varyantına karşı etkili olması bekleniyor. Bunun nedeni, ilaçların virüsün yeni varyantındaki mutasyonların çoğunu taşıyan spike proteinini hedef almaması.

NBC televizyonunda yayınlanan "Today" programında konuşan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Dr. Rochelle Walensky, insanların kendilerini Covid-19'a karşı korumasının en iyi yolunun aşı olmak ve zamanı geldiğinde takviye aşılarını yaptırmak olduğunu söyledi. Walensky, FDA onayı alması durumunda Pfizer ilacının pandemiyle mücadelede "çok iyi bir başka aygıt olacağını, ancak erken teşhisin şart olduğunu" belirtti.

ABD hükümeti, Pfizer'dan 10 milyon, Merck'tense 3 milyon insanı tedavi etmeye yetecek kadar ilaç satın alma taahhüdünde bulundu. Ancak bu satın alım, ilaçların FDA onayı alması şartına bağlı.

