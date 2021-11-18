HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pfizer Covid Hapı İçin ABD’yle Anlaşma İmzaladı

Pfizer Covid Hapı İçin ABD’yle Anlaşma İmzaladı

18.11.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Pfizer’ın deney aşamasındaki Covid-19 ilacından 10 milyon kür satın aldıklarını açıkladı. Pfizer, anlaşmanın 5,29 milyar dolar değerinde olduğunu duyurdu

Başkan Joe Biden, Pfizer’ın deney aşamasındaki Covid-19 ilacından 10 milyon kür satın aldıklarını açıkladı. Biden, ilaçların dağıtımına bu yıl sonuna kadar başlanabileceğini bildirdi.

Pfizer da yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin bu alım için 5,29 milyar dolar ödeme yapacağını belirtti.

Satış anlaşması, ABD hükümetinin Covid ilacı geliştiren bir başka şirket Merck’ye yaptığı sözleşmenin yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Bununla birlikte, 530 dolar civarındaki Pfizer kürünün ücreti 700 dolar civarındaki Merck’inden daha düşük.

Pfizer, Salı günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) Covid-19 ilacı Paxlovid’in acil durumda kullanım onayı için başvurusunu yaptığını, ilacın klinik deneylerinin verilerini de kurumla paylaştığını açıklamıştı. Pfizer bu ayın başında ilacının erken dönem Covid-19 semptomları gösteren riskli gruptaki yetişkinler arasında hastaneye yatma ve ölümleri yüzde 89 azaltacağını bildirmişti.

Başkan Biden yazılı açıklamasında, “Bu hap Gıda ve İlaç Dairesi’nin hala tam kapsamlı incelemesinden geçmeyi gerektiriyor olsa da Amerikan halkı için yeterli miktarda tedariki güvence altına almak için acil tedbirler aldım” ifadesini kullandı. Biden, tedavinin kolayca erişilebilir ve ücretsiz olmasını garantiye almak için de yönetim olarak hazırlıklar yaptıklarını ekledi.

Pfizer, FDA’dan onay alması halinde ilacın dağıtımına bu yılın sonuna kadar başlayabileceğini kaydetti.

Bu gelişmenin ardından Pfizer’ın hisseleri ilk işlemlerde yüzde 1 artarak 51,40 dolara yükseldi. Merck’in hisseleri ise bunun çok az altında.

Sağlık Bakanı Xavier Becerra, aşı olmanın Amerikalılar için en baştaki öncelik olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini ancak kişileri hastanelerden uzak tutabilecek hapların da “hayat kurtarıcı olabileceğini” söyledi.

Pfizer, gelecek ay sonuna kadar 180 bin, 2022 yılı sonuna kadarsa 50 milyon tedavi kürü üretmeyi beklediğini belirtmişti.

Ülkeler, her iki şirketin klinik deneylerinden gelen olumlu verilerden sonra, Pfizer ve Merck’ın ağız yoluyla alınan ilaçlarından satın almak için çaba gösteriyor.

ABD hükümeti şimdiye kadar Merck’ün COVID-19 hapından 3,1 milyon kürü 2,2 milyar dolar karşılığında satın aldı. Anlaşma, hükümete, gelecekte de 2 milyon kür daha alma hakkı tanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil""Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil"
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
ABD'de aşı zorunluluğunda geri adımABD'de aşı zorunluluğunda geri adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Merkez’in kararının ardından dolar yükseldi!

Merkez’in kararının ardından dolar yükseldi!

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Aileler birbirine girdi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

Aileler birbirine girdi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.