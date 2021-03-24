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Pfizer’dan aşıdan sonra ilaç hamlesi

24.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı ilk onaylı aşıyı geliştiren Pfizer, hastalığa karşı şimdi de ilaç üretme peşinde. PF-07321332 adı verilen ilacın insanlı ilk aşama denemelerine başlayan şirket, virüsün vücutta yayılmasını engellemeyi hedefliyor. Pfizer'dan Mikael Dolsten, "Bu ilaç oyunu değiştirecek potansiyele sahip" dedi.

Pfizer’dan aşıdan sonra ilaç hamlesi

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Salgına karşı 11 ay gibi kısa sürede aşı üretilse de, üretim ve dağıtım problemleri gibi sorunlar hastalığın yayılmasını engellemenin önüne geçiyor.

Bu noktada aşı kadar önemli olan bir başka konu devreye giriyor: koronavirüs ilaçları. BioNTech ile birlikte onay alan ilk corona virüsü aşısını geliştiren ABD’li Pfizer, koronavirüs tedavisinde kritik önem taşıyan bir ilaç üzerinde çalışıyor.

ABD merkezli Bloomberg’ün haberine göre, ağızdan alınan hap formundaki ilaç, hastalığın belirtileri ilk olarak ortaya çıktığında kullanılıyor. Pfizer’ın denemeleri başarılı olduğu takdirde, ilacın hastaların durumu ağırlaşmadan önce virüsün vücutta yayılmasını engellemesi hedefleniyor.

Proteaz enzimlerini baz alarak geliştirilen ilaç, HIV ve Hepatit C tedavilerinde virüsün yayılımını durdurmada başarılı olmuş bir yöntem.

İLK SONUÇLAR ÇIKMAK ÜZERE

Pfizer’ın baş tıbbi sorumlusu Mikael Dolsten, henüz insanlı ilk aşama testlerinde olan ilaçla ilgili konuştu. Dolsten, “SARS-CoV-2 mutasyona uğruyor ve Covid-19’un küresel çaptaki etkileri devam ediyor. Bu durumda tedavi yöntemlerinin pandemi sırasında ve sonrasında kritik önem taşıyacağı gayet açık” dedi.

Dolsten, çalışmaları sırasında beklenmedik herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını, denemelerin ilk sonuçlarının birkaç hafta içinde ellerinde olacağını söyledi.

‘OYUNU DEĞİŞTİREBİLİR’

Dolsten, PF-07321332 adı verilen ilacın denemelerinde her şey yolunda giderse ikinci ve üçüncü faza yılın ikinci çeyreğinde geçmeyi planladıklarını vurguladı. Bu aşamaların da başarıyla tamamlanması halinde Pfizer, yıl sonunda ilaç için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) acil kullanım onayı başvurusunda bulunacak.

İlacın günde iki kere olmak üzere beş gün boyunca kullanılacağını ifade eden Dolsten, “Bu ilaç oyunu değiştirecek bir potansiyel taşıyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Aşı

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