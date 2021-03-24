Pfizer’dan aşıdan sonra ilaç hamlesi

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Salgına karşı 11 ay gibi kısa sürede aşı üretilse de, üretim ve dağıtım problemleri gibi sorunlar hastalığın yayılmasını engellemenin önüne geçiyor.

Bu noktada aşı kadar önemli olan bir başka konu devreye giriyor: koronavirüs ilaçları. BioNTech ile birlikte onay alan ilk corona virüsü aşısını geliştiren ABD’li Pfizer, koronavirüs tedavisinde kritik önem taşıyan bir ilaç üzerinde çalışıyor.

ABD merkezli Bloomberg’ün haberine göre, ağızdan alınan hap formundaki ilaç, hastalığın belirtileri ilk olarak ortaya çıktığında kullanılıyor. Pfizer’ın denemeleri başarılı olduğu takdirde, ilacın hastaların durumu ağırlaşmadan önce virüsün vücutta yayılmasını engellemesi hedefleniyor.

Proteaz enzimlerini baz alarak geliştirilen ilaç, HIV ve Hepatit C tedavilerinde virüsün yayılımını durdurmada başarılı olmuş bir yöntem.

İLK SONUÇLAR ÇIKMAK ÜZERE

Pfizer’ın baş tıbbi sorumlusu Mikael Dolsten, henüz insanlı ilk aşama testlerinde olan ilaçla ilgili konuştu. Dolsten, “SARS-CoV-2 mutasyona uğruyor ve Covid-19’un küresel çaptaki etkileri devam ediyor. Bu durumda tedavi yöntemlerinin pandemi sırasında ve sonrasında kritik önem taşıyacağı gayet açık” dedi.