"Pfizer Hindistan'da da Aşı İçin Acil Kullanım Onayı Başvurusu Yaptı"

Pfizer şirketi BioNTech’le birlikte ürettikleri aşının acil kullanım onayı alması için Hindistan’da başvuru yaptı. Hindistan hali hazırda ABD’nin ardından dünyada en çok vaka görülen ikinci ülke durumunda.

Toplamda 9 milyon 600 binden fazla vakanın 140 binden fazla can kaybının görüldüğü Hindistan’da Pfizer şirketi ABD’de olduğu gibi geliştirdiği aşının acil kullanım onayı alması için başvuruda bulundu.

Pfizer’ın aşısı dünyada ilk olarak İngiltere’den kullanım onayı aldı. Önümüzdeki günlerde ABD’de de onayın çıkması bekleniyor. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre şirket, Hindistan’da ilaç düzenlemeleri yapan Hindistan Genel İlaç Kontrolü Dairesi’ne başvuru yaptı.

Hintli yetkililer başvuruya dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Reuters Haber Ajansı’na konuya ilişkin bilgi veren bir yetkili Cumartesi akşamı itibariyle henüz kendilerine resmi başvurunun ulaşmadığını söyledi.

Hintli yetkililer, Pfizer ya da Moderna tarafından geliştirilen aşılardan ziyade Hindistan’ın kendi geliştirme çalışmalarını yürüttüğü aşının sonuçlanması beklentisi içerisinde olduklarını dile getiriyorlar.

Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ürettiği aşının, -70 derecede taşınma ve saklanma koşulunun bulunması nedeniyle, Hindistan’da bu aşının kullanımının zor olacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

