HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşı seri üretim bandında! Dünyayı umutlandıran görüntü

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşı seri üretim bandında! Dünyayı umutlandıran görüntü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 10:25 | Son Güncelleme

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının seri üretim görüntüleri ortaya çıktı. Onay alınması durumunda üretilen aşının dağıtılacağı açıklandı. Pfizer'ın Birleşik Krallık CEO'su, "Üretim bandında aşıyı görmek müthiş bir his" dedi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşı seri üretim bandında! Dünyayı umutlandıran görüntü

Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısında geri sayıma geçildi. Pfizer, paylaştığı video ile bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.

Şirket, Belçika’daki Puurs’ta geliştirilen Covid-19 aşılarının seri üretim bandındaki üretim aşamasını uluslararası kamuoyu ile paylaştı. Almanya’nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin kurduğu ve yönettiği biyoteknoloji şirketi BioNTech ile aşı sürecini sürdüren Pfizer’ın küçük şişelerde binlerce corona virüsü aşısı üretmeye başladığı belirtildi.

Pfizer, aşının güvenli ve etkili olduğunun klinik olarak da kanıtlanması ve resmi mercilerden de onay alınması durumunda üretilen aşının dağıtılacağını duyurdu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail manşetlerine taşıdığı bu görüntülerde Pfizer’ın şu an bile yüz binlerce dozluk aşı ürettiği tespit edildi. Üretilen bu aşıların depolanacağı ve klinik test sonuçlarına göre satışa çıkarılabileceği belirtildi.

İKİ DOZLUK AŞI GELİŞTİRDİ

Şirket 2021 yılında 1.3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını duyurdu. Şirket corona virüsü aşılarının iki doz olarak geliştirildiğini de açıkladı.

Pfizer’ın Birleşik Krallık CEO’su Ben Osborn, “Aşıların üretim bandındaki hareketini görmek harika bir histi. Bütün bu çabaların ve uğraşının sonucunda aşının gerçekten bir ürün olarak karşımıza çıkması yüzüme kocaman bir gülümseme ekledi” ifadesini kullandı.

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şu an 44 bin insan üzerinde denemelerine devam ediyor. Geliştirilen aşı için ABD’deki mercilere Kasım ayında aşının acil durumlarda kullanımı için başvurulacağı belirtildi.

BİONTECH DE DEVREDE

Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Şirketin kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin, Pfizer ile anlaşarak aşı çalışmalarına hız kazandırdı.

Şahin, geçen ay içinde Almanya’nın 93. zengini unvanını aldı. Kurduğu şirketi dört yıl önce 400 milyon Euro’ya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin, 2019 yılında 650 milyon Euro olan serveti, corona aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar Euro’ya yükseldi. Şirketin borsa değeri ise 15 milyar Euro oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttuTürkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Usta fotoğrafçı anılıyorUsta fotoğrafçı anılıyor
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
Wall Street Journal: Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi müzakereler için Şam'a gitti
'Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi müzakereler için Şam'a gitti'
2200 yıl önce yamaca çizilmiş dev kedi resmi bulundu
2200 yıl önce yamaca çizilmiş dev kedi resmi bulundu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Tek gözlü albino köpek balığı balıkçıları şaşkına çevirdi!
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.