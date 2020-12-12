Pfizer ile BioNTech'in aşısına ABD'de de onay

İlk aşılamaların 24 saat içinde başlaması bekleniyor.Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği korona aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay çıktı. FDA, aşının 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceğini duyurdu. FDA'nın Başkanı Stephen Hahn, bunun "korkunç pandemiyle mücadelede bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Aşının onay almasından kısa süre önce ise ABD'de çok sayıda medya kuruluşu, Beyaz Saray'ın sorumlu daire olan FDA'yı, aşının derhal onaylanması için tehdit ettiği yönünde haberler yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FDA'nın inceleme ve denetleme sürecini "büyük, yaşlı ve yavaş bir kaplumbağa" olarak nitelendirmiş ve FDA'nın Başkanı Stephen Hahn'a "Şu lanet olası aşıları artık onayla. Oyunu bırakıp, hayat kurtarmaya başla" diye müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, FDA tarafından da onay alan aşının derhal uygulamasına geçileceğini, bu hafta sonu aşılamanın başlayacağını duyurdu. Twitter'den yaptığı açıklamada Trump, hükümetinin aşıları göndermeye başladığını da savundu ve tüm ABD vatandaşları için aşının ücretsiz olacağını da kaydetti. Trump, aşının bulunmasının kendi yönetiminin bir başarısı olduğunu da iddia etti.