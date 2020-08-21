Pfizer: Koronavirüs aşımız ekimde incelemeye girecek

Koronavirüs aşısını geliştirmek için dünya genelinde yarış devam ediyor.

Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer firmaları tarafından ortak geliştirilen Covid-19 aşısı için önemli bir açıklama yapıldı.

Aşının ekim ayında düzenleyici incelemeye gireceği bildirildi. ABD'de yapılması beklenen incemelede geliştirilen aşının ülkedeki düzenlemelere uygunluğu incelenecek. Başka bir ifadeyle corona virüs aşısına bir adım daha yaklaşılmış olacak.

Ayrıca açıklamayla birlikte yapılan testlere ilişkin sonuçlar da paylaşıldı. Geliştirilen aşının katılımcıların yüzde 20'sinde hafif ve orta ateşle karşılandığı aktarıldı.

BioNTech ve Pfizer geçen ay yaptıkları açıklamada aşı için ekim ayı işaret edilmişti. Yeni gelen açıklamayla birlikte aşının hedeflenen tarihte çıkma ihtimali yükseldi.

ABD hükümeti ortak geliştirilen aşıdan 2 milyar dolar değerinde 100 milyon doz sipariş vermişti.

