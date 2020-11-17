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  4. Pfizer Pilot Uygulama İçin ABD'de 4 Eyalete Aşı Teslimine Hazırlanıyor

Pfizer Pilot Uygulama İçin ABD'de 4 Eyalete Aşı Teslimine Hazırlanıyor

17.11.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Pfizer Pilot Uygulama İçin ABD'de 4 Eyalete Aşı Teslimine Hazırlanıyor

Pfizer şirketi, Alman BioNTech’le birlikte ürettiği Corona virüsü aşısını, pilot uygulama çerçevesinde ABD’de 4 eyalete göndereceğini açıkladı

Pfizer şirketi, Alman BioNTech’le birlikte ürettiği Corona virüsü aşısını, pilot uygulama çerçevesinde ABD’de 4 eyalete göndereceğini açıkladı. Şirket, soğuk zincir gereksinimini yerine getirebilecek dağıtıcı arayışında.

Pfizer ve BioNTech’in ürettikleri ve yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu açıklanan aşının, eksi 70 derecede saklanması gerektiği açıklanmıştı. Standart aşılarsa 2 ila 8 derecede saklanabiliyor.

ABD’de 4 eyalete yapılacak pilot teslimatla ilgili olarak Pfizer tarafından yapılan açıklamada “Yapılacak olan pilot teslimatların, etkili bir aşı programı hazırlığı yapan diğer ABD eyaletleri ve ülkeler için de olumlu sonuçlar vereceğini umuyoruz” denildi.

Aşılar, pilot uygulama kapsamında Rhode Island, Teksas, New Mexico ve Tennessee’ye gönderilecek. Bu eyelatlerin seçilmesine neden olarak eyaletlerin farklı büyüklüklerde olması, göçmenlerin de bulunduğu karma bir nüfus yapısına sahip olmaları ve kırsal kesimlerinin de bulunması gösterildi.

Şirket halen devam eden gönüllü çalışmalarının sonuçlarını da Kasım ayının üçüncü haftasında almayı bekliyor. Bu sonuçların da alınmasının ardından aşıyla ilgili olarak Acil Durum Kullanım Yetkisi başvurusunda bulunulacak.

Pfizer ve BioNTech, ABD hükümetiyle hali hazırda 1,95 milyar dolar karşılığında 100 milyon dozluk aşı anlaşması yapmış durumda. Anlaşmada, dozun 500 milyona çıkarılabilmesi yönünde bir opsiyon da yer alıyor.

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