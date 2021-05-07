HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Pfizer Tam Onay için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne Başvurdu

Pfizer Tam Onay için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne Başvurdu

07.05.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech yalnızca acil kullanım izin olan COVID-19 aşısı için tam onay başvurusunda bulundu

Pfizer Tam Onay için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne Başvurdu

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech yalnızca acil kullanım izin olan COVID-19 aşısı için tam onay başvurusunda bulundu.

Aşı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alırsa, tam onay alan ilk COVID-19 aşısı olacak.FDA onayı daha uzun vadeli verilere dayandığından muhtemelen aşıya olan güveni arttırarak, bu konudaki tereddütleri gidermeye yardımcı olacak.

Ayrıca şirketlerin aşıyı doğrudan 16 yaşın üzerindeki kişiler için piyasaya sürmesine ve şirketlerin ve devlet kurumlarının aşı yaptırılmasını zorunlu tutmalarına olanak sağlayacak.

Pfizer-BioNTech aşısı, 44 bin kişilik bir klinik araştırmanın iki aylık güvenlik verilerine göre Aralık ayında Amerika’da acil kullanım izni alan ilk aşı oldu.

Bu süreçte, Moderna ve Johnson & Johnson’ın geliştirdiği aşılar da acil kullanım izni aldı. Moderna, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu ay içinde ABD’den tam onay almak için başvuruda bulunmayı planladığını belirtti.

FDA, acil kullanım yetkisi kapsamında, bir ürünü, tam bir onay veya izin için gereken tüm kanıtları beklemeden, mevcut en iyi kanıtlara dayanarak acil bir durumda halkın kullanımına sunuyor.

FDA, Pfizer ve BioNTech’in başvurusu tamamlandığında ve resmi olarak kabul edildiğinde, mevzuat kurulu kararı için bir tarih belirleyecek.

Özellikle beyaz olmayanlar arasında yaygın olanCOVID-19 aşılarına duyulan güvensizlik nedeniyle, ABD, aşının yaygınlaştırılma çabalarına ağırlık verdi, ancak son anketler siyah Amerikalılar arasındaki tereddütlerin azaldığını gösterdi.

Başkan Joe Biden, 4 Temmuz'a kadar ABD'li yetişkinlerin yüzde 70'ine en az bir doz COVID-19 aşısı yapma hedefini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, Amerika’da bugüne kadar yaklaşık 170 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı dağıtıldı ve Perşembe günü itibariyle yaklaşık 134 milyon doz aşı yapıldı.

İlaç üreticileri, en az altı ay boyunca tamamen aşılanmış 12 binden fazla kişiye ilişkin verilerle dayanarak, Nisan ayında, aşılarının COVID-19'u önlemede yaklaşık yüzde 91 etkili olduğunu açıklamış ve böylece onay sürecinin önü açılmıştı.

Pfizer ve BioNTech Cuma günü, önümüzdeki birkaç hafta daha uzun vadeli takip verileri gerektiren biyolojik lisans başvurusunu desteklemek için düzenli olarak veri göndereceklerini açıkladı.

Bu iki şirket, geçen ay da aşılarının Amerika’da 12 ila 15 yaş arasındaki ergenlerde acil kullanımı için başvurmuştu. FDA'in önümüzdeki hafta bu başvuruya onay vermesi bekleniyor.

Pfizer ve BioNTech, ikinci doz aşıdan sonra gerekli altı aylık verilerin sağlanmasının ardından ergenler için de aşının tam onayı için ek bir başvuru daha yapmayı planlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
'Yapışmaz' özellikteki tava ve tencerelere dikkat!'Yapışmaz' özellikteki tava ve tencerelere dikkat!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Eşini boğarak öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı

Eşini boğarak öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.