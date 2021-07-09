Pfizer Üçüncü Doz Aşı İçin Ruhsat Başvurusu Yapacak

Pfizer, Amerika’da üçüncü doz Corona aşısı için ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Şirket, 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz BioNTech aşısının bağışıklık sistemini ciddi oranda güçlendireceğini ve Delta varyantına karşı daha güçlü bir koruma sağlayabileceğini söylüyor.

Farklı ülkelerde yapılan araştırmalar Pfizer/BioNTech ile yaygın bir şekilde kullanılan diğer Corona virüsü aşılarının, halen tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden Delta varyantına karşı güçlü koruma sağladığını gösteriyor.

Tüm Corona virüsü aşılarının iki dozu, Corona virüsünün tüm varyantlarına karşı vücudun antikor üretmesini sağlıyor. Ancak dünyanın birçok ülkesinde hala aşılama kampanyaları geniş kitlelere yayılmış durumda değil.

Antikorlar ise zaman içerisinde azalıyor, bu nedenle de üçüncü kuvvetlendirici dozun gerekliliği ve ne zaman yapılması gerektiği konusunda araştırmalar devam ediyor.

Pfizer şirketinden Dr. Mikael Dolsten, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, yaptıkları araştırmanın üçüncü doz aşının, ikinci doza oranla, antikor seviyesini 5-10 kat arttırdığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Pfizer şirketi bu nedenle de Ağustos ayı içerisinde Amerika Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) üçüncü doz aşı için başvuruda bulunmayı planlıyor.

Dr. Dolsten, İngiltere ve İsrail’den elde ettikleri bulguların Pfizer aşısının Delta varyantını etkisiz hale getirdiğini ortaya koyduğunu söyledi, Delta varyantının, vücuttaki antikor oranı düştüğünde, hafif şiddetle COVID-19 hastalığına yol açtığını, ancak vücudun tekrar bağışıklık sistemini harekete geçirerek virüse karşı savaştığını kaydetti.

Ancak Pfizer’in üçüncü doz için FDA ruhsatı alması, Amerikalılar’ın hemen bu doza ulaşabileceği anlamına gelmiyor. Kamu sağlığı yetkililerinin de üçüncü dozun gerekliliği konusunda karar vermesi gerekiyor.

Amerika’da halkın halen yüzde 48’i tam olarak aşılanmış durumda. Aşılanma oranının düşük olduğu bölgelerde ise Delta varyantı kaynaklı yeni vakalarda hızlı bir artış görülüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky bu durumun iki farklı sonuç doğurduğunu söyledi. Walensky, “Aşı olanlar normal hayata dönerken, aşısızlar arasında hastaneye kaldırılanların sayısı hızla artıyor” dedi. Walensky, sadece birkaç hafta önce Delta varyantı kaynaklı vakaların sayısının, toplamda yüzde 25 orana sahipken şimdi bu rakamın yüzde 50’nin üzerine çıktığını, bunun da endişe verici olduğunu kaydediyor.

İngiltere’de uzmanlar, iki doz Pfizer aşısının, hastaneye kaldırılma oranlarını yüzde 98 oranında düşürdüğünü, hafif ve orta şiddetli vakalara karşı da yüzde 88 koruma sağladığını belirledi. Aynı veriler Kanada’daki uzmanlar tarafından da doğrulandı. Ancak İsrail’deki uzmanlar hafif ve orta şiddetli semptomlarda aşının yüzde 64 oranında koruma sağladığını söylüyor.

İki doz aşı yaptıranlara maske zorunluluğu konusu da hala tartıma konusu. CDC, tam aşılı Amerikalılar’ın maske takmak zorunda olmadığını söylüyor. Araştırmalar, aşılıların virüsü kapsalar bile, hastalığı ağır geçirmediğini ortaya koyuyor.

Amerika’da vaka sayılarında ve hastaneye yatış oranlarında artış son haftalarda hızlandı. Bununla birlikte Corona virüsü kaynaklı ölümlerde azalma devam ediyor.

