Pfizer ve AstraZeneca'nın Aşı Dozlarının Birleşimi Deneniyor

Corona virüsünün mutasyona uğramış yeni türleriyle mücadele bilim dünyasının gündeminde. İngiliz araştırmacılar dünyada bir ilk niteliği taşıyan çalışma kapsamında Pfizer ve AstraZeneca’nın geliştirdiği aşı dozlarının birleşiminin etkisini inceleyecek.

Kamu sağlığı uzmanlarına göre, yayıldıkça mutasyona uğrayan Corona virüsünün yeni türleri arasında en çok İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da görülen ve diğer türlere göre daha hızlı bulaşan türler endişe verici.

Geliştirilen aşıların bu yeni türlere karşı ne kadar etkili olacağı tartışmaya yol açmıştı. İngiltere’nin Aşı Geliştirme Bakanı Nadhim Zahawi şu an kullanılan Corona aşılarının yeni varyantlara karşı hala koruma sağlayacağını ancak bu sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. İngiliz bakan bütün aşı firmalarının aşıların bütün varyantlara karşı hazır olacak şekilde nasıl iyileştirileceği konusunu araştırdıklarını kaydetti.

Bı kapsamda bilim dünyasından da yeni bir adım geldi. İngiltere Perşembe günü Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıların her birinden birer doz uygulayarak bu birleşimin virüse karşı etkisinin araştırılacağı bir deney başlattı. Çalışmaya ilişkin ilk sonuçların Haziran ayında açıklanması hedefleniyor. Araştırmada dört ve on iki haftalık aralıklarla iki doz halinde önce Pfizer ve sonra da AstraZeneca ya da tam tersi şekilde dozlar uygulanacak.