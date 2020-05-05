Pfizer ve BioNTech ABD'de İnsanlar Üzerinde Aşı Testlerine Başladı

ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech ilaç firmaları ABD’de insanlar üzerinde yapılacak Corona virüsü aşısı deneyinde aşı dozu dağıtımına geçtiklerini bildirdi.

İki şirketten yapılan açıklamada, denemelerde aşının güvenli ve etkili olduğunun anlaşılması halinde yıl sonuna kadar ABD’de geniş ölçekli dağıtımına başlanacağı belirtildi.

Mesajcı RNA teknolojisine dayanan aşının, ABD’de 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve 68 bin kişinin ölümüne neden olan yeni tip Corona virüsüne karşı geliştirilen ilk aşı olma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Corona virüsüne karşı henüz onaylanmış bir tedavi yöntemi ya da aşı olmasa da bazı ilaçlar acil durum izinleri kapsamına alınarak hastalar üzerinde kullanılabiliyor.

ABD’deki çalışma, Almanya’da sürmekte olan BioNTech tarafından yürütülen mevcut bir çalışmanın devamı niteliğinde. Burada insanlar üzerinde uygulanan testler geçen ay itibariyle başlamıştı.

ABD’de Moderna firmasının aşı adayının da birinci aşama testleri devam ediyor. Denemelerin orta aşamalarının içinde bulunulan çeyrekte yapılması planlanıyor.