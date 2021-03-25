HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pfizer ve BioNTech Aşısı 12 Yaş Altı Çocuklarda Deneniyor

Pfizer ve BioNTech Aşısı 12 Yaş Altı Çocuklarda Deneniyor

25.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Pfizer firmasıyla Alman ortağı BioNTech, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşıyı 12 yaş altı çocuklar üzerinde denemeye başladı. Pfizer’dan bugün yapılan açıklamada, 2022 yılı itibariyle bu yaş grubundakilere de aşının uygulanmasının hedeflendiği belirtildi

Pfizer ve BioNTech Aşısı 12 Yaş Altı Çocuklarda Deneniyor

Amerikan Pfizer firmasıyla Alman ortağı BioNTech, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşıyı 12 yaş altı çocuklar üzerinde denemeye başladı. Pfizer’dan bugün yapılan açıklamada, 2022 yılı itibariyle bu yaş grubundakilere de aşının uygulanmasının hedeflendiği belirtildi.

Pfizer Sözcüsü Sharon Castillo, deneydeki ilk aşı dozlarının dün uygulandığını söyledi.

Pfizer/BioNTech’in ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısı Amerikalı yetkililer tarafından Aralık ayında, 16 yaş ve üstü bireyler için onaylanmıştı. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDc) gelen son verilere göre, bu aşıdan şu ana kadar Amerika genelinde yaklaşık 66 milyon doz uygulandı.

Pfizer’in çocuklar üzerindeki aşı deneyi 6 aylık bebeklerden başlayarak 12 yaşına kadar olan çocukları kapsayacak. Corona aşısı onaylanan bir diğer firma Moderna da çocuklar üzerinde benzer bir deneyi başlattığını geçen hafta açıklamıştı.

Moderna’nın onay alan aşısı 18 yaş ve üzerindekilere uygulanırken, Amerika’da şu an 16 ve 17 yaşındaki gençlere yapılan tek aşı Pfizer ile BioNTech’in aşısı.

Pfizer’den yapılan açıklamaya göre, birinci ve ikinci aşama testlere 144 çocuğun katılacağı deneyde 10, 20 ve 30 mikrogramlık dozlar uygulanacak.

Deneyin sonraki aşamalarında katılımcı sayısının 4 bin 500’e çıkarılması planlanıyor.

Castillo, 2021 yılının ikinci yarısında deneyin ilk aşamalarının sonuçlarını alabilmeyi umduklarını belirtti.

Pfizer, BioNTech’ten bağımsız olarak 12 ila 15 yaşlarındaki çocuklar üzerinde aşıyı denemeye daha önce başlamıştı. Castillo, önümüzdeki haftalarda bunun sonuçlarının tamamlanmasını beklediklerini de söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklamalar ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklamalar
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı

Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı

Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başladı

Çocuklarda aşı denemesine başlandı!

Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklamalar

Son dakika! AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye detayı

AB Liderler Zirvesi sonrası flaş Türkiye açıklaması

Son dakika! Hollanda'da bomba ihbarı! Parlamento binası tahliye edildi

Hollanda'da bomba ihbarı! Parlamento binası tahliye edildi

İsrail televizyonu, İran'ın İsrailli şirkete ait kargo gemisini füzeyle vurduğunu iddia etti

İsrail televizyonu, İran'ın İsrailli şirkete ait kargo gemisini füzeyle vurduğunu iddia etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.