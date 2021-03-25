Pfizer ve BioNTech Aşısı 12 Yaş Altı Çocuklarda Deneniyor

Amerikan Pfizer firmasıyla Alman ortağı BioNTech, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşıyı 12 yaş altı çocuklar üzerinde denemeye başladı. Pfizer’dan bugün yapılan açıklamada, 2022 yılı itibariyle bu yaş grubundakilere de aşının uygulanmasının hedeflendiği belirtildi.

Pfizer Sözcüsü Sharon Castillo, deneydeki ilk aşı dozlarının dün uygulandığını söyledi.

Pfizer/BioNTech’in ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısı Amerikalı yetkililer tarafından Aralık ayında, 16 yaş ve üstü bireyler için onaylanmıştı. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDc) gelen son verilere göre, bu aşıdan şu ana kadar Amerika genelinde yaklaşık 66 milyon doz uygulandı.

Pfizer’in çocuklar üzerindeki aşı deneyi 6 aylık bebeklerden başlayarak 12 yaşına kadar olan çocukları kapsayacak. Corona aşısı onaylanan bir diğer firma Moderna da çocuklar üzerinde benzer bir deneyi başlattığını geçen hafta açıklamıştı.

Moderna’nın onay alan aşısı 18 yaş ve üzerindekilere uygulanırken, Amerika’da şu an 16 ve 17 yaşındaki gençlere yapılan tek aşı Pfizer ile BioNTech’in aşısı.