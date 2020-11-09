Pfizer ve BioNTech: "Corona Aşımız Yüzde 90'ın Üzerinde Etkili"

Amerikan ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu açıkladı. Pfizer'dan gelen bu haber, dünya çapında bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan, küresel ekonomiyi ve gündelik hayatı alt üst eden Corona pandemisine karşı mücadelede kazanılan büyük bir zafer olarak algılandı. Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, Corona virüsüne karşı geliştirilen aşının geniş kapsamlı klinik deneylerinden başarılı veri elde eden ilk ilaç firmaları oldu. Yapılan açıklamada, geliştirilen aşının güvenliğine ilişkin ciddi kaygı yaratacak bir bulgunun şimdilik söz konusu olmadığı, aşının acil kullanım ruhsatı alması için bu ay içinde Amerikan makamlarına başvuru yapılmasının beklendiği kaydedildi. Türk bilimadamı Uğur Şahin ile eşi Doktor Özlem Türeci’nin kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın ruhsat alması durumunda üretilecek aşı dozu sayısı, ilk aşamada kısıtlı olacak. Aşının koruma sağlama süresinin uzunluğunun ne olduğu gibi birçok soru ise hala yanıt bekliyor. Ancak Pzifer'ın açıklaması, geliştirilmekte olan diğer Corona aşılarının da etkili olduğunun kanıtlanabileceği konusundaki umutları arttırdı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için büyük bir gün. Aşı geliştirme programımızda bu kritik aşamaya dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu, yeni enfeksiyon oranlarının rekorlar kırdığı, hastane kapasitelerinin dolmak üzere olduğu ve ekonomilerin yeniden açılmakta zorlandığı bir dönemde erişiyoruz" dedi. Pfizer'ın en kıdemli aşı uzmanlarından Bill Gruber ise "Coşkuluyum. Bugün, kamu sağlığı açısından ve hepimizin içinde bulunduğu bu durumdan kurtulma olasılığımız bakımından önemli bir gün" şeklinde konuştu.

Şahin’den mesaj BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin de Linkedin üzerinden yaptığı açıklamada, "İnsanlık için büyük bir gün!" diyerek haberi paylaştı ve şirketi adına aşı çalışmasına katılan herkese teşekkür etti. Pfizer'ın aşının Amerika'da 16 ila 85 yaş arasındaki kişilerde acil kullanımı için ruhsat başvurusu yapması bekleniyor. Firmanın bunun için klinik deneylere katılan 44 bin gönüllünün yaklaşık yarısını kapsayan iki aylık güvenlik verilerini sunması gerekiyor. Bu verilerin Kasım ayı sonunda gelmesi bekleniyor.

Borsalardan olumlu tepki Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin özsermaye piyasa performansını değerlendiren MSCI endeksi (Morgan Stanley Capital International), Pfizer'dan gelen açıklama sonrasında rekor düzeyde yükseldi. Pfizer hisseleri New York Borsası'nda yüzde 6 oranında yükselirken BioNTech hisseleri, yüzde 18 oranında değer kazandı. Corona aşısı geliştiren ve klinik deneylerin son aşamasını yürüten diğer ilaç şirketlerinin hisseleri de yükselişe geçti. AstraZeneca Londra'da yüzde yarım oranında değer kazanırken Johnson & Johnson hisseleri, piyasalar açılmadan önce yüzde 2,6 Moderna ise yüzde 1,8 oranında yükseldi. 1 milyar 300 milyon doz aşı Pfizer ve BioNTech'in bu yıldan başlamak üzere 100 milyon doz aşı tedarik etmesi için ABD hükümetiyle 1 milyar 950 milyon dolarlık sözleşmesi var. İki firma, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada ve Japonya ile de tedarik anlaşmaları imzalamıştı. Zaman kazanmak için aşının etkili olup-olmadığı kanıtlanmadan önce imalata başlayan firmalar, bu yıl 25 milyon insanı Corona virüsüne karşı korumaya yetecek 50 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor.

Pfizer, 2021'de ise 1 milyar 300 milyon doz aşı imal etmeyi beklediklerini açıkladı. Amerikan ilaç devi, ön analizin, deney aşamasında 94 katılımcının Corona enfeksiyonu geliştirmesi sonrasında yapıldığını bildirdi. Pfizer, Corona enfeksiyonu oluşan deneklerden kaçının aşıyı aldığını açıklamadı. Ancak yüzde 90'ın üzerinde etkinlik oranının saptanması, Corona virüsüne yakalanan 94 denek içinde, üç hafta arayla iki doz aşı yapılan denek sayısının 8'i geçmediğine işaret ediyor. Pfizer'ın aşısının etkinlik oranı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Corona aşısı için şart koştuğu yüzde 50 etkinlik oranının çok üzerinde. Firma, etkinlik oranının doğrulanması için katılımcılar arasında 164 Corona enfeksiyonu vakası olana kadar denemelere devam edileceğini bildirdi. Pfizer'dan Bill Gruber, Amerika'daki vaka sayılarında son dönemde yaşanan artış göz önünde bulundurulduğunda bu sayıya Aralık ayı başında erişilebileceğini söyledi. Veriler, henüz bağımsız değerlendirmeden geçmedi ya da bir tıp dergisinde yayınlanmadı. Pfizer, denemenin tamamına ilişkin tüm veriler elde edildikten sonra bu aşamanın tamamlanacağını bildirdi.