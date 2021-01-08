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  4. "Pfizer ve BioNTech'in Aşısı Mutasyonlu Virüse Karşı da Etkili"

"Pfizer ve BioNTech'in Aşısı Mutasyonlu Virüse Karşı da Etkili"

08.01.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Pfizer firması BioNTech ile ortak geliştirdikleri aşının, Corona virüsünün İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni türlerine karşı da etkili olduğunu açıkladı

Pfizer firması BioNTech ile ortak geliştirdikleri aşının, Corona virüsünün İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni türlerine karşı da etkili olduğunu açıkladı.

Merkezi Amerika’da olan Pfizer’in sonucunu yeni açıkladığı ve Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yürüttüğü araştırma henüz diğer uzmanlar tarafından incelenmedi. Ancak şu ana kadar elde edilen sonuçlara göre, geliştirilen aşı, virüsteki proteinin N501Y adı verilen mutasyona uğramış türüne karşı etki gösteriyor.

Pfizer’in üst düzey aşı uzmanlarından Phil Dormitzer söz konusu mutasyonun tespit edilmesinin ardından aşının etki gücüyle ilgili endişeye düşüldüğünü ancak yapılan testler sonucunda aşının sadece yeni tespit edilen mutasyonda değil virüsün daha önce test edilen 15 farklı türünde de etkili olduğunu söyledi.

“Şu ana kadar 16 farklı mutasyon üzerinde test yapmış olduk ve hiçbirinin kayda değer bir olumsuz sonucu olmadı. Bu iyi haber” diyen Dormitzer bir taraftan da bunun, aşının “17’nci mutasyona karşı da etkili olacağı anlamına gelmediğine” vurgu yaptı.

“Gerektiğinde aşının yeni versiyonu 6 haftada hazırlanabilir”

Diğer taraftan, testlere devam eden ve önümüzdeki haftalarda yeni sonuçlar elde etmeyi bekleyen uzmanlar, piyasaya sürülen diğer aşıların, virüsün özellikle Güney Afrika’da bulunan yeni türü olmak üzere diğer mutasyonlara karşı etkili olup olmadığı konusunda endişeli.

Reading Üniversitesi’nden hücre mikrobiyolojisi alanında uzman Simon Clarke, Güney Afrika’da tespit edilen mutasyona uğramış virüsteki proteinde birden fazla mutasyona rastlandığının ve bu nedenle de virüsün bu türünün daha tehlikeli olabilme olasılığının gündemde olduğunu söyledi

Elçi RNA teknolojisiyle üretilen Pfizer/BioNTech aşısı ile Moderna’nın aşısı gerektiğinde yeni mutasyonlara karşı yeniden uyarlanabiliyor. Konuyla ilgili araştırmayı yürüten uzmanlar aşıda gereken değişikliğin 6 haftada yapılabileceğini belirtiyor.

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