"Pfizer ve BioNTech'in Aşısı Mutasyonlu Virüse Karşı da Etkili"

Pfizer firması BioNTech ile ortak geliştirdikleri aşının, Corona virüsünün İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni türlerine karşı da etkili olduğunu açıkladı.

Merkezi Amerika’da olan Pfizer’in sonucunu yeni açıkladığı ve Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yürüttüğü araştırma henüz diğer uzmanlar tarafından incelenmedi. Ancak şu ana kadar elde edilen sonuçlara göre, geliştirilen aşı, virüsteki proteinin N501Y adı verilen mutasyona uğramış türüne karşı etki gösteriyor.

Pfizer’in üst düzey aşı uzmanlarından Phil Dormitzer söz konusu mutasyonun tespit edilmesinin ardından aşının etki gücüyle ilgili endişeye düşüldüğünü ancak yapılan testler sonucunda aşının sadece yeni tespit edilen mutasyonda değil virüsün daha önce test edilen 15 farklı türünde de etkili olduğunu söyledi.

“Şu ana kadar 16 farklı mutasyon üzerinde test yapmış olduk ve hiçbirinin kayda değer bir olumsuz sonucu olmadı. Bu iyi haber” diyen Dormitzer bir taraftan da bunun, aşının “17’nci mutasyona karşı da etkili olacağı anlamına gelmediğine” vurgu yaptı.