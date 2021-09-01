Pfizer ve Merck Corona İlacında İlerliyor

Pfizer ve Merck ilaç şirketleri Covid-19'a karşı kesin tedavi geliştirme çabalarında yeni aşamaya geçtiklerini açıkladı. İki şirket ağızdan alınan antiviral ilaçların yeni deneylerini başlattıklarını duyurdu.

Pfizer, son aşamaya yaklaşan deneylerine, Corona virüsü enfeksiyonu teşhisi konmuş ancak ciddi hastalık riski altında olmayan, 1140 hastaneye yatırılmamış yetişkinin dahil edileceğini söyledi. Denek hastalara, PF-07321332 olarak bilinen Pfizer hapı ve HIV enfeksiyonu için kombinasyon tedavilerinde yaygın olarak kullanılan eski bir ilaç olan düşük dozda ritonavir verilecek.

Pfizer'in ilacı, Corona virüsünün çoğalması için gerekli olan önemli bir enzimin çalışmasını bloke etmek için tasarlandı.

Merck de semptomatik Corona virüsü enfeksiyonu teşhisi konulan biriyle aynı evde yaşayan yetişkinler arasında COVID-19'un önlenmesi amacıyla deneysel ilaç molnupiravir üzerinde çalışacağını açıkladı.

Merck ve ortağı olan biyoterapi firması Ridgeback, hastaneye yatma veya ölüm riskini azaltıp-azaltmadığını görmek için, hastaneye yatırılmamış hastalarda bir tedavinin son aşama deneylerini halihazırda yürütüyor.

Molnupiravir, Corona virüsünün RNA'sına, kopyalanmasını önleyen hatalar eklemek için tasarlanmış bir tür antiviral.

Pfizer, Temmuz ayında, diyabet gibi kronik sağlık sorunları nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riski yüksek olan Corona virüsü bulaşmış yetişkinlerde farklı bir PF-07321332 denemesine başladı. Şirket, bu çalışmadan sonbaharda ilk sonuçları beklediğini söyledi. Pfizer ve Merck’in yanısıra İsviçreli ilaç şirketi Roche, COVID-19'u tedavi edecek veya muhtemelen önleyecek ilk antiviral hapı geliştirmede en fazla ilerlemeyi kaydeden firmalar.

Gilead’ın remdesivir olarak bilinen ve damar yolundan verilen ilacı Veklury, ABD’de COVID-19 için bugüne kadar onaylanmış tek antiviral tedavi.

Haziran ayında Roche ve ortağı ilaç firması Atea, ağızdan alınan deneysel antiviral AT-527’den elde edilen erken verilerin, hastanede yatan hastalarda viral yükü azalttığını gösterdiğini bildirmişti.

Merck, Haziran ayında yaptığı açıklamada, çalıştığı kanıtlanır ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanırsa, ABD hükümetinin 1,7 milyon tedaviye yetecek molnupiravir için yaklaşık 1,2 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini kaydetmişti. Şirket, en erken 2021'in ikinci yarısında molnupiravir için ABD’de acil kullanım izni başvurusunda bulunmayı beklediklerini belirtmişti.

Pfizer, Temmuz ayında PF-07321332 denemesinin başarılı olması halinde dördüncü çeyrekte potansiyel bir acil kullanım izni başvurusunda bulunacağını açıklamıştı.

