Pfizer Yeni Varyantlara Karşı ‘Üçüncü Doz Testlerine’ Başladı

Pfizer ve BioNTech, Corona virüsünün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için, geliştirdikleri aşının üçüncü bir dozunu test etmeye başladıklarını bildirdi. Pfizer ve BioNTech, Güney Afrika'da ve başka yerlerde bulunan yüksek derecede bulaşıcı yeni varyanta karşı özellikle koruma sağlamak için, modifiye edilmiş bir aşının teste tabi tutulması konusunda da denetleyici kurumlarla görüşmelerini sürdürüyor. Şirketler, mevcut iki dozluk aşının, İngiltere, Güney Afrika ve diğer ülkelerde çıkan yeni varyantlara karşı işe yarayacağına inanıyor. Ancak yeni çalışmalar, aşı üreticilerinin daha fazla koruma gerektiğinde hazırlıklı olmalarını sağlayacak. Pfizer Bilimsel Araştırmalar Başkanı Mikael Dolsten bir röportajda "Mevcut virüsteki mutasyon oranı beklenenden yüksek. Düzenli destekleyici dozlarla sonuç almamız makul bir olasılık. Etkili aşılar için, her yıl olmasa da birkaç yılda bir aşıda değişiklik yapmamız gerekebilir" dedi. Yeni çalışmanın ilk aşamasında, aşıyı 6 ila 12 ay önceki orijinal Faz I güvenlik deneylerine katılmış bireyler dahil edilecek. Yeni çalışmada bu gruptaki 144 kişiye, üçüncü bir 30 mikrogram doz verilecek.

Dolsten, onaylandığını varsayarak yeniden tasarlanmış bir aşının da hem aşılanmış kişilerde takviye dozu olarak hem de henüz aşı olmamış kişilerde sıfırdan test edileceğini söyledi. Deney, geçen yıl yürütülen geniş çaplı Faz III çalışmaları gibi aşının etkinliğini ölçmeyi amaçlamıyor. Bunun yerine, antikor oluşumu ölçülecek ve aşı yapılanlardan alınan kanın yeni Corona virüsü varyantlarını nötralize edip-edemeyeceği ve üçüncü bir dozun güvenliği incelenecek. ABD’nin ilk defa geçen ay tespit ettiği Güney Afrika varyantı, 14 eyalette ortaya çıkmış durumda. Bazı çalışmalar, Güney Afrika varyantının mevcut aşılara Corona virüsünün diğer türlerine göre daha dirençli olduğunu gösteriyor. Pfizer Bilimsel Araştırmalar Başkanı Mikael Dolsten, elçi RNA aşılarının güçlü bir koruma oluştursa da kazanılan bağışıklık tepkisinin zamanla azalabileceğine dikkat çekti. Aşılarının üçüncü bir dozunun, ikinci doza benzer veya daha iyi bir koruma oluşturacağına ve dolaşımdaki varyantların önüne geçmek için mantıklı adım olacağını inandığını söyleyen Dolsten, yeni deneyin büyük olasılıkla ABD’de yürütüleceğini de kaydetti.