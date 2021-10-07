Pfizer/BioNTech 5-11 Yaş Aşısı İçin FDA’e Başvurdu

Amerikan Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) Corona virüsü aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda kullanılması için acil durum onayı başvurusu yaptı.

FDA bağımsız uzmanlardan oluşan tavsiye kurulunu 26 Ekim’de başvuruyu görüşmek üzere toplanmaya davet etti. FDA tarafından onay alması durumunda 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına hemen başlanabilecek.

Aşının küçük çocuklara yapılmasının bu sonbaharda vakaların artmasını ülke genelinde okulların da açık olduğu bir dönemde önemli ölçüde önlemesi umuluyor.

Kasım ayında piyasaya çıkabilir

Beyaz Saray Corona virüsü koordinatörü Jeffrey Zients, onay bekleyen aşının en erken Kasım ayında piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre çocuklar ABD’deki Corona virüsü vakalarının yüzde 27’sini oluşturuyor, hastaneye yatış sayısında da artışa neden oluyor. Bu durum Delta varyantının aşı olmayanlar arasındaki yüksek bulaşma oranını gözler önüne seriyor.

Covid-19 semptomlarını ağır geçirmemelerine rağmen çocukların virüsü aralarında riskli grupta olanlar da dahil diğerlerine bulaştırma riski mevcut.

ABD’de 12-15 yaş arası gençlere Pfizer/BioNTech aşısının acil durumda kullanım onayı verilmiş, 16 yaş ve üstü için ise aşıya tam onay çıkmıştı. Şirket 20 Eylül’de yaptığı açıklamada 2 bin 268 katılımcıyla yapılan deneylerde aşının 5-11 yaş arasında güçlü bağışıklık yanıtı oluşturduğu belirtilmişti.

Pfizer ve BioNTech ayrıca 2-5 yaş ve 6 ay- 2 yaş arası çocuklarda da aşıyı test ediyor. Deneylerin sonuçlarının dördüncü çeyrekte açıklanması bekleniyor.

Normal dozun üçte biri verilecek

Pfizer araştırmasının daha küçük çocuklara başka herkese verilen dozun üçte birinin verilmesinin yeterli olduğunu gösterdiğini belirtti. İkinci dozdan sonra 5-11 yaş arası çocukların ergenlik çağındakiler ve genç yetişkinler kadar güçlü bağışıklık yanıtı oluşturdukları görüldü.

Araştırmada yan etki görülmedi

Pfizer düşük dozla yapılan araştırmada aşının yan etkisinin görülmediğini kaydetti. Ancak çalışma aşının tam dozunu alan genç erkeklerde daha sık görülebilen nadir bir yan etki olan kalp iltihabı gibi unsurları tespit edebilecek kadar kapsamlı değil.

FDA’in çocuk dozunun acil durum kullanım onayını vermesinin ardından bu yaş grubuna aşılama yapılabilmesi için Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) danışmanlarının da aşıyı 5-11 yaş grubuna tavsiye etme kararı alması gerekiyor.

