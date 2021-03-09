''Pfizer/BioNTech Aşısı Brezilya Varyantına Karşı Etkili’’

Yapılan bir laboratuvar çalışması Pfizer ve BioNTech firmalarının aşısının Corona virüsünün ilk kez Brezilya’da ortaya çıkan varyantına karşı etkili olduğunu ortaya koydu. New England Journal of Medicine’de yayınlanan çalışmaya göre aşı Brezilya varyantını etkisiz hale getirmeyi etmeyi başardı.

Aşı olan kişilerden alınan kan örneği, P.1 varyantı denilen bulaşıcılığı yüksek Brezilya varyantında yer alan aynı mutasyonu içeren virüsün değiştirilmiş versiyonunu etkisiz hale getirdi. Araştırma aşı şirketleriyle birlikte Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapıldı.

Bilimadamları aşının Brezilya varyantını etkisiz hale getirme yetisinin, virüsün daha az bulaşıcı olan geçen yılki versiyonuna karşı koruyuculuğuyla neredeyse aynı olduğunu bildirdi.

Daha önceki çalışmalardan Pfizer aşısının Corona virüsünün İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı da etkili olduğu sonucu çıkmıştı. Ancak Güney Afrika varyantının aşının oluşturduğu koruyucu antikorları azalttığı anlaşılmıştı.

Pfizer aşının buna rağmen Güney Afrika varyantına karşı koruma sağladığına inandığını belirtmişti. Buna rağmen firma aşının Güney Afrika varyantına karşı olası üçüncü doz uygulamasının etkisini görmek için deney yürütmeye hazırlanıyor. Pfizer ayrıca aşının varyantı özel olarak hedef alan geliştirilmiş bir versiyonunu dadenemeye hazırlanıyor.

