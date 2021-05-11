Pfizer/BioNTech Aşısı İçin 12-15 Yaş Arasına İzin Çıktı

ABD’de, Pfizer/BioNTech'in Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşının uygulama yaşının 12’ye düşürülmesine onay verildi Kararın, aşıya talebin önemli ölçüde yavaşladığı ülkede aşılama programını hızlandırması umuluyor.
Aşı, ABD’de 16 yaş ve üzerindekilere acil kullanım ruhsatı kapsamında uygulanıyordu. Aşı üreticileri, geçen hafta tam onay sürecini başlattıklarını açıklamıştı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), acil kullanım ruhsatını 12 ile 15 yaş arası milyonlarca çocuğu içerecek şekilde değiştirdiğini açıkladı.
Bu yaş grubu için ABD’de ilk kez COVID-19 aşısına onay çıkması, çocukları okullara güvenli bir şekilde geri döndürmek için önemli bir adım olarak görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, eyaletlerden aşıyı gençlere hemen ulaştırmalarını istedi.
FDA Komisyon Vekili Dr. Janet Woodcock yaptığı açıklamada, alınan kararın daha genç bir nüfusun COVID-19'dan korunmasını sağlayarak, normale dönmeye ve salgını sona erdirmeye yaklaştırdığını söyledi. Woodcock, "Ebeveynler ve veliler, tüm COVID-19 aşısı acil kullanım onaylarımızda olduğu gibi, kurumun mevcut tüm verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğinden emin olabilirler" dedi.
Corona virüsüne yakalanan çocukların çoğu yalnızca hafif semptomlar geliştiriyor veya hiç belirti göstermiyor. Bununla birlikte, çocuklar ciddi şekilde hastalanma riski olmasa da taşıyıcı olarak virüsü yayabiliyorlar. Bu yaş aralığındaki çocuklar için spor etkinliklerine ve diğer faaliyetlere bağlı salgınlar yaşandı.
Pfizer'ın kıdemli aşı bilimcilerinden Dr. William Gruber, acil kullanım ruhsatının ABD'nin daha fazla bağışıklığa ulaşmasına ve Corona virüsünden tamamen arındırılmamış bir yaş grubunun korunmasına yardımcı olacağını söyledi.
Aileler temkinli yaklaşabilir
Aşılar, salgını sona erdirmek için çok önemli. Ancak birçok sağlık yetkilisi, bazı yetişkinlerin aşı konusundaki tereddütlerinin çocuklarına gelince daha da artmasından endişeli.
Aşıların çocuk gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkisi hakkındaki bilinmeyenler ve virüsün ne kadar az çocuğa zarar verdiğine dair veriler göz önüne alındığında, ebeveynler aşılarda risklere karşı faydaları sorgulayabilir.
ABD’li Pfizer ve Alman ortağı BioNTech Mart ayında, aşının sağlam antikor tepkileri ürettiğini ve bir klinik deneyde 12 ile 15 yaşları arasında güvenli ve etkili olduğunu açıklamışlardı.
Bu yaş grubundaki 2 bin 260 gönüllü ile yapılan deneylerde, plasebo aşı olan grupta 18 Corona virüsü vakası görüldü.Gerçek aşıyı alanlar arasında hiçbir enfeksiyon yaşanmadı. Firmalar, deneyin hastalığı önlemede yüzde 100 etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.
Pfizer ve BioNTech, FDA'den acil kullanım ruhsatlarını Nisan ayı başlarında daha genç yaş grubunu içerecek şekilde genişletmesini istedi.
Aşılama hızını arttırabilir
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan verilere göre, halkın yaklaşık yüzde 46'sı en az bir COVID-19 aşısını almış durumda.
Ancak ABD’de aşılama hızı, Nisan ayı ortasında 7 günlük ortalama 3 milyon 300 bin dozu aştığından bu yana önemli ölçüde yavaşladı. CDC verilerine göre, bu ortalama 4 Mayıs’a gelindiğinde günde üçte birden fazla düşüşle yaklaşık 2 milyon 100 bin doz oldu.
Pfizer'ın aşısı, ABD’de 16 ve 17 yaşındakiler için de izin verilen tek aşı. CDC verilerine göre, bu yaş grubundaki yaklaşık 2 milyon kişi en az bir doz aşı oldu.
12 ile 18 yaş arasındakilerin yaygın olarak aşılanması, ABD okullarının CDC tarafından önerilen maske ve sosyal mesafe önlemlerini gevşetmesini sağlayabilir.
Pfizer, 2 ile 11 yaş arası çocuklar için güvenlik ve etkinlik verilerini Eylül ayında elde etmeyi umduklarını, ardından acil kullanım ruhsatının bu yaş grubu içinde genişletilmesi başvurusu yapacaklarını açıkladı.
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