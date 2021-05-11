Pfizer/BioNTech Aşısı İçin 12-15 Yaş Arasına İzin Çıktı

ABD’de, Pfizer/BioNTech'in Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşının uygulama yaşının 12’ye düşürülmesine onay verildi Kararın, aşıya talebin önemli ölçüde yavaşladığı ülkede aşılama programını hızlandırması umuluyor. Aşı, ABD’de 16 yaş ve üzerindekilere acil kullanım ruhsatı kapsamında uygulanıyordu. Aşı üreticileri, geçen hafta tam onay sürecini başlattıklarını açıklamıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), acil kullanım ruhsatını 12 ile 15 yaş arası milyonlarca çocuğu içerecek şekilde değiştirdiğini açıkladı. Bu yaş grubu için ABD’de ilk kez COVID-19 aşısına onay çıkması, çocukları okullara güvenli bir şekilde geri döndürmek için önemli bir adım olarak görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, eyaletlerden aşıyı gençlere hemen ulaştırmalarını istedi. FDA Komisyon Vekili Dr. Janet Woodcock yaptığı açıklamada, alınan kararın daha genç bir nüfusun COVID-19'dan korunmasını sağlayarak, normale dönmeye ve salgını sona erdirmeye yaklaştırdığını söyledi. Woodcock, "Ebeveynler ve veliler, tüm COVID-19 aşısı acil kullanım onaylarımızda olduğu gibi, kurumun mevcut tüm verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğinden emin olabilirler" dedi.

Corona virüsüne yakalanan çocukların çoğu yalnızca hafif semptomlar geliştiriyor veya hiç belirti göstermiyor. Bununla birlikte, çocuklar ciddi şekilde hastalanma riski olmasa da taşıyıcı olarak virüsü yayabiliyorlar. Bu yaş aralığındaki çocuklar için spor etkinliklerine ve diğer faaliyetlere bağlı salgınlar yaşandı. Pfizer'ın kıdemli aşı bilimcilerinden Dr. William Gruber, acil kullanım ruhsatının ABD'nin daha fazla bağışıklığa ulaşmasına ve Corona virüsünden tamamen arındırılmamış bir yaş grubunun korunmasına yardımcı olacağını söyledi. Aileler temkinli yaklaşabilir Aşılar, salgını sona erdirmek için çok önemli. Ancak birçok sağlık yetkilisi, bazı yetişkinlerin aşı konusundaki tereddütlerinin çocuklarına gelince daha da artmasından endişeli. Aşıların çocuk gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkisi hakkındaki bilinmeyenler ve virüsün ne kadar az çocuğa zarar verdiğine dair veriler göz önüne alındığında, ebeveynler aşılarda risklere karşı faydaları sorgulayabilir. ABD’li Pfizer ve Alman ortağı BioNTech Mart ayında, aşının sağlam antikor tepkileri ürettiğini ve bir klinik deneyde 12 ile 15 yaşları arasında güvenli ve etkili olduğunu açıklamışlardı.