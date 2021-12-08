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  4. "Pfizer/BioNTech'in Üç Dozu Omicron'a Karşı Etkili"

"Pfizer/BioNTech'in Üç Dozu Omicron'a Karşı Etkili"

08.12.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki firmanın ortak geliştirdiği Covid-19 aşısının üç dozunun laboratuvar testlerinde yeni Corona virüsü varyantı Omicron'u etkisiz hale getirdiği bildirildi

BioNTech ve Pfizer'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada iki firmanın ortak geliştirdiği Covid-19 aşısının üç dozunun laboratuvar testlerinde yeni Corona virüsü varyantı Omicron'u etkisiz hale getirdiği bildirildi. İki firma, gerektiği takdirde 2022 yılı Mart ayında aşının Omicron varyantına uygun özel versiyonunu hazır hale getirebileceğini kaydetti.

BioNTech ve Pfizer, aşının Omicron'a karşı etkinliğine ilişkin ilk resmi açıklamada, iki dozun daha az miktarda antikor üretimiyle sonuçlandığı, ancak üçüncü dozun virüsü etkisiz hale getiren antikor miktarını 25 kat arttırdığı bildirildi.

Çalışma kapsamında Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü takviye dozunu bir ay önce olan kişilerden kan numuneleri alındı. Buna göre üç doz aşı, Omicron varyantına karşı, Corona virüsünün Çin'de ilk kez ortaya çıkan orijinal türüne karşı aşının iki dozunun etkili olduğu kadar bağışıklık geliştirilmesini sağladı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Aşının ilk iki dozuyla mümkün olabildiğince fazla insanı aşılamak ve sonra takviye doz uygulamak, Covid-19'un yayılmasına karşı alınacak en iyi önlem olmaya devam ediyor" dedi.

Elde edilen bulgular, Salı günü Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'ndeki uzmanların yayınladığı ön çalışmayı doğrular nitelikte.

Enstitüden Salı günü yapılan açıklamada, Omicron'un Pfizer/BioNTech aşısının iki dozunun sağladığı korumayı kısmen etkisiz hale getirebildiği ve aşının üçüncü takviye dozunun enfeksiyonu önlemeye yarayabileceği belirtilmişti.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki üniversite hastanesinde yapılan bir laboratuvar analiziyse üç doz aşıdan sonra bile Omicron'a karşı düşük antikor yanıtı oluştuğu sonucuna vardı.

Pfizer ve BioNTech, Omicron'dan kaynaklanan ağır hastalık seyrine karşı aşının koruma sağladığına ilişkin olumlu mesaj verdi. Ancak laboratuvar verileri, bu konuda yeni bulgular sunmadı.

İki firma, T hücrelerinin hedef aldığı Omicron varyantının spike proteininin yüzey yapısının Omicron'un mutasyonlarından etkilenmediğini bildirdi. T hücreleri genellikle aşılanmadan sonra ortaya çıkıyor.

Pfizer ve BioNTech, "Aşılı kişilerin ağır hastalığa karşı korunabileceğine inandıklarını" kaydetti.

Enfekte olan hücrelere müdahale ederek ağır hastalığı önleyen T hücreleri, antikorların yanında bağışıklık yanıtının ikinci ayağını oluşturuyor.

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