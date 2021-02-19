Pfizer/BioNTech’ten Hamileler Üzerinde Aşı Deneyi

Pfizer ve BioNTech firmaları 4 bin gönüllüyle başlattıkları bir çalışmada Corona virüsü aşısının sağlıklı hamile kadınlar üzerinde güvenlik ve etkisini araştırmaya başladığını açıkladı.

Hamile kadınlar Corona virüsü enfeksiyonunu ağır geçirme riski yüksek olan grupta yer alıyor. Bu nedenle birçok halk sağlığı yetkilisi yüksek riskli meslek gruplarında çalışan bazı hamile kadınların bugüne kadar hamileler üzerinde denenmemiş olmasına rağmen aşıyı olmalarını önerdi.

Pfizer’in aşı araştırmalarının başındaki isim Dr. William Gruber, şirketin araştırma sonuçlarını 2021’in son çeyreğinde açıklayabileceğini bildirdi.

Gruber, verilerin Corona virüsüne yakalanan hamile kadınların hastalığı ağır geçirme oranının yüksek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca virüs hamile kadınların hamileliğe bağlı erken doğum gibi komplikasyonları da virüse yakalanmamış kadınlara kıyasla daha sık yaşayabilmelerine neden oluyor.

Geçen hafta Ulusal Sağlık Enstitüsü hamile kadınların Corona virüsü aşı deneylerine daha çok dahil edilmesini istemişti.