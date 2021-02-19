HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Pfizer/BioNTech’ten Hamileler Üzerinde Aşı Deneyi

Pfizer/BioNTech’ten Hamileler Üzerinde Aşı Deneyi

19.02.2021 03:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pfizer/BioNTech’ten Hamileler Üzerinde Aşı Deneyi

Pfizer ve BioNTech firmaları 4 bin gönüllüyle başlattıkları bir çalışmada Corona virüsü aşısının sağlıklı hamile kadınlar üzerinde güvenlik ve etkisini araştırmaya başladığını açıkladı

Pfizer ve BioNTech firmaları 4 bin gönüllüyle başlattıkları bir çalışmada Corona virüsü aşısının sağlıklı hamile kadınlar üzerinde güvenlik ve etkisini araştırmaya başladığını açıkladı.

Hamile kadınlar Corona virüsü enfeksiyonunu ağır geçirme riski yüksek olan grupta yer alıyor. Bu nedenle birçok halk sağlığı yetkilisi yüksek riskli meslek gruplarında çalışan bazı hamile kadınların bugüne kadar hamileler üzerinde denenmemiş olmasına rağmen aşıyı olmalarını önerdi.

Pfizer’in aşı araştırmalarının başındaki isim Dr. William Gruber, şirketin araştırma sonuçlarını 2021’in son çeyreğinde açıklayabileceğini bildirdi.

Gruber, verilerin Corona virüsüne yakalanan hamile kadınların hastalığı ağır geçirme oranının yüksek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca virüs hamile kadınların hamileliğe bağlı erken doğum gibi komplikasyonları da virüse yakalanmamış kadınlara kıyasla daha sık yaşayabilmelerine neden oluyor.

Geçen hafta Ulusal Sağlık Enstitüsü hamile kadınların Corona virüsü aşı deneylerine daha çok dahil edilmesini istemişti.

Hamile kadınlar bugüne kadar ABD’de acil kullanım izni alan firmaların geniş kapsamlı Corona virüsü aşı deneylerine dahil edilmedi.

Aşı üreticileri aşıların genel anlamda güvenilirliğinin ve etkisinin test edilmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

ABD’de denetim kurumları ilaç üreticilerinin aşıların hamile kadınlarda denenmesinden önce hamile hayvanlarda denenmesini öngörüyor ve fetüse zarar vermediği ya da düşüğe neden olmadığından emin olunması gerektiğini belirtiyor. Pfizer ve BioNTech yapılan bu deneylerin yeni risklere işaret etmediğini kaydetti.

Şirketler tarafından yapılan açıklamada hamile kadınların ABD’de ilk doz aşılarını oldukları belirtildi.

Yeni çalışmaysa ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya, Şili, Mozambik, Güney Afrika, İngiltere ve İspanya’da 18 yaş ve üzeri kadınlarda aşıyı test edecek.

Kadınlar aşıyı hamileliklerinin 24-34’üncü haftaları arasında 21 gün arayla olacak. Geniş kapsamlı klinik deneylerde de iki doz arasına bu kadar süre konulmuştu.

Deneyde ayrıca hamile kadınların koruyucu antikorlarının bebeklere geçip geçmediği de incelenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Göğüs 2 ay, genital bölge ve koltuk altı...Göğüs 2 ay, genital bölge ve koltuk altı...
Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'yü araştıran Amerikalı avukat, Türkiye karşıtları için mektup yazdı

FETÖ'yü araştıran Amerikalı avukat, Türkiye karşıtları için mektup yazdı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

İşte İbo Show'un yeni bölüm konukları!

İşte İbo Show'un yeni bölüm konukları!

Tarihi iniş! Mars'tan ilk görüntüler geldi

Tarihi iniş! Mars'tan ilk görüntüler geldi

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Guatr nedeniyle nefes alamıyordu! 8 yıl sonra sağlığına kavuştu

Guatr nedeniyle nefes alamıyordu! 8 yıl sonra sağlığına kavuştu

15 yıl sonra diyabeti yenmeyi başardı!

Diyabetle savaşını 15 yıl sonra kazandı!

Cımbız ve ağdadan kaçış yolu lazer epilasyon! Deri ve kıl renginiz uygunsa...

Göğüs 2 ay, genital bölge ve koltuk altı...

Palyatif bakım nedir? Palyatif bakım servisi ne demek? Mucize Doktor'da geçen palyatif bakımda ne yapılır?

Mucize Doktor'dan sonra araştırıldı: Palyatif bakım nedir?

Boyun fıtığında ameliyatsız tedavi mümkün

Boyun fıtığında ameliyatsız tedavi mümkün

Hava kirliliği kısırlığa neden oluyor

Korkutan araştırma: Kısırlığa neden oluyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.