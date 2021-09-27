Pfizer’dan COVID-19 İlacında Yeni Aşama

Alman BioNTech aile Corona virüsü aşısını üreten Pfizer firması, hastalığa karşı ağızdan alınan antiviral ilacının orta-ileri aşama deneylerine bugün başladı.

Pfizer, ilk oral hap formundaki Corona virüsü ilacının geliştirilmesi için, rakipleri Amerikalı Merck ve İsviçreli Roche firmalarıyla yarışıyor.

Pfizer PF-07321332 olarak kodladığı ilacın, Corona semptomları doğrulanmış kişilerle aynı evde yaşayan, 18 yaş ve üstü 2 bin 660 sağlıklı yetişkinde deneneceğini bildirdi.

Deneyde PF-07321332, HIV enfeksiyonu için kombinasyon tedavilerinde yaygın olarak kullanılan daha eski bir ilaç olan ritonavirin düşük dozu ile birlikte test edilecek.

Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics bu ayın başında Corona virüsüne karşı molnupiravir adlı ilacın ileri aşama deneyleri için gönüllü kayıtlarına başladıklarını bildirmişti.

Pfizer ayrıca bu ayın başında hastaneye yatmayan ancak semptom gösteren yetişkinlerden oluşan Corona virüsü hastalarının tedavisinde, ilacın orta-ileri aşama deneylerine başladığını bildirmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer’ın Alman ortağı BionTech firmasıyla birlikte ürettiği Corona virüsü aşısına Ağustos ayının sonunda tam onay vermişti. FDA tarafından acil durumda kullanım onayını Aralık ayında alan aşı Corona virüsüne karşı tam onay alan ilk aşı olmuştu.

Kamu sağlığı yetkilileri FDA’in Pfizer/BioNTech’in aşısının 16 yaşın üstündeki bireylere iki doz halinde yapılmasını onaylamasının aşıya şüpheyle yaklaşan kesimleri ikna etmesini umuyor. ABD’de aşı şüpheciliği ülkenin Corona virüsüyle mücadelesinin aksamasına neden oluyor.

ABD’de yapılan Corona virüsü aşılarından Moderna ve Johnson&Johnson firmalarının aşıları ise daha önce acil durum kullanım onayı almalarına rağmen henüz FDA’den tam onay alamadı.

