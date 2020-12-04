HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Pfizer’in Üretim Hedefi Tedarik Zinciri Engeline Takıldı

Pfizer’in Üretim Hedefi Tedarik Zinciri Engeline Takıldı

04.12.2020 03:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pfizer’in Üretim Hedefi Tedarik Zinciri Engeline Takıldı

Corona virüsü aşısı için İngiltere’den acil durumda kullanma onayı alan ve aynı onayı şimdi Amerika’dan bekleyen Pfizer firmasının bir sözücüsü, firmanın 2020 üretim hedefini aşağı çekme nedeninin aşıda kullanılan hammaddelerin tedarik zincirindeki zorluklar olduğunu bildirdi

Corona virüsü aşısı için İngiltere’den acil durumda kullanma onayı alan ve aynı onayı şimdi Amerika’dan bekleyen Pfizer firmasının bir sözücüsü, firmanın 2020 üretim hedefini aşağı çekme nedeninin aşıda kullanılan hammaddelerin tedarik zincirindeki zorluklar olduğunu bildirdi.

Pfizer daha önce bu yıl 100 milyon doz aşı üretmeyi hedeflediğini açıklamış, ancak şirket son haftalarda bu rakamı 50 milyon doza indirmişti. 2 doz halinde yapılan aşının 2020’de üretilecek miktarının 25 milyon kişiye uygulanması bekleniyor.

Sözcü Pfizer’in üretim bandında gerekli değişikliklerin tamamlandığını ve dozların hızla üretilmekte olduğunu kaydetti.

Haberi ilk olarak Wall Street Journal vermiş ve Pfizer’in aşı üretim süreçlerine dahil bir kaynağa dayandırdığı haberde ilk grup hammaddenin standartları karşılamadığı gerekçesiyle üretimde gecikme yaşandığını bildirmişti.

Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne aşısının acil durumda kullanım izni için Kasım ayında başvuru yapmıştı. Amerikalı yetkililer Pfizer’in aşısının acil durum izninin bu ay çıkmasının beklendiğini bildirmişti. ABD yönetimi ilk partide 6,5 milyon doz aşının dağıtımının yapılacağını, gerisinin de ilerleyen günlerde geleceğini kaydetmişti.

İngiltere ise 2 Aralık’ta Pfizer’in aşısının acil durumda kullanılabilmesi için onay vermişti. ​

Moderna’nın hedefi 2021’in ilk çeyreğinde 100-125 milyon doz

Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışının önde gelen diğer ismi Moderna firmasıysa 2021’in ilk çeyreğinde küresel düzeyde 100 ile 125 milyon doz arasında üretim yapmayı beklediğini bildirdi.

Moderna, bu dozların 85 ile 100 milyon kadarının ABD’de dağıtılacağını, 15 ile 25 milyon kadarının da ülke dışına gönderileceğini bildirdi.

Moderna tarafından daha önce yapılan açıklamalarda 2020’nin sonuna kadar ABD’de 20 milyon doz aşının dağıtılabileceği bildirilmişti.

Moderna 2021 yılında küresel ölçekte 500 milyon ile 1 milyar arasında doz üretmeyi hedefliyor.

Moderna ABD ve Avrupa’da aşısının acil kullanım onayı için 30 Kasım’da başvuru yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Ünlü oyuncuyla gündeme gelmişti! Ameliyatsız estetik mümkün mü?Ünlü oyuncuyla gündeme gelmişti! Ameliyatsız estetik mümkün mü?
İşte güncel AVM çalışma saatleri!İşte güncel AVM çalışma saatleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1000 TL başvuruları devam ediyor!

1000 TL başvuruları devam ediyor!

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

MEB'den 'siber saldırı' açıklaması

MEB'den 'siber saldırı' açıklaması

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Skandal karar! Fransa Ulusal Meclisi Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı

Skandal karar! Fransa Ulusal Meclisi Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı

Önlemleri hiçe saymışlardı: İşte cezaları

Önlemleri hiçe saymışlardı: İşte cezaları

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Koronavirüsün akciğer hasarı 3 aydan uzun sürüyor!

Koronavirüsün akciğer hasarı 3 aydan uzun sürüyor!

Mezarlıklar bile risk alanı! O kent tamamen kızardı

Mezarlıklar bile risk alanı! O kent tamamen kızardı

İple göz kapağı düşüklüğü nasıl giderilir? İşte ameliyatsız göz estetiği

Ünlü oyuncuyla gündeme gelmişti! Ameliyatsız estetik mümkün mü?

Yiyeceğin rengini seçin, hangi hastalıktan koruduğunu öğrenin!

Hangi yiyecek hangi hastalıktan koruyor?

Covid-19 pozitif kişi bakın hangi duyguları yaşıyormuş!

Covid-19'da pozitif tanının yol açtığı 10 negatif duygu!

Koronavirüs aşısı önce kimlere yapılacak? Aşı kimlere, ne zaman yapılacak? Korona aşısı zorunlu mu olacak?

Koronavirüs aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.