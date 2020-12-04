Pfizer’in Üretim Hedefi Tedarik Zinciri Engeline Takıldı

Corona virüsü aşısı için İngiltere’den acil durumda kullanma onayı alan ve aynı onayı şimdi Amerika’dan bekleyen Pfizer firmasının bir sözücüsü, firmanın 2020 üretim hedefini aşağı çekme nedeninin aşıda kullanılan hammaddelerin tedarik zincirindeki zorluklar olduğunu bildirdi.

Pfizer daha önce bu yıl 100 milyon doz aşı üretmeyi hedeflediğini açıklamış, ancak şirket son haftalarda bu rakamı 50 milyon doza indirmişti. 2 doz halinde yapılan aşının 2020’de üretilecek miktarının 25 milyon kişiye uygulanması bekleniyor.

Sözcü Pfizer’in üretim bandında gerekli değişikliklerin tamamlandığını ve dozların hızla üretilmekte olduğunu kaydetti.

Haberi ilk olarak Wall Street Journal vermiş ve Pfizer’in aşı üretim süreçlerine dahil bir kaynağa dayandırdığı haberde ilk grup hammaddenin standartları karşılamadığı gerekçesiyle üretimde gecikme yaşandığını bildirmişti.

Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne aşısının acil durumda kullanım izni için Kasım ayında başvuru yapmıştı. Amerikalı yetkililer Pfizer’in aşısının acil durum izninin bu ay çıkmasının beklendiğini bildirmişti. ABD yönetimi ilk partide 6,5 milyon doz aşının dağıtımının yapılacağını, gerisinin de ilerleyen günlerde geleceğini kaydetmişti.