İSTANBUL (AA) - Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden Procter&Gamble (P&G), “Avrupa’nın en yeni Ar-Ge merkezi” olarak tanımlanan Gebze Geliştirme Merkezi’ni açtı.

P&G'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 31 yıldır faaliyet gösteren ve hem ürünleri hem de gerçekleştirdiği projelerle Türk tüketicilerin yaşamlarını iyileştiren dünyanın ve Türkiye’nin en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden P&G, Gebze’de yeni bir Ar-Ge merkezi kurdu.

Gebze Geliştirme Merkezi adı verilen Ar-Ge merkezi, "Avrupa’nın en yeni Ar-Ge merkezi" olarak tanımlanıyor. Merkezde, kumaş, bebek, ev ve kadın sağlığı ürünlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, P&G olarak, Türkiye’de satılan ürünlerin yüzde 60’ını Gebze’de ürettiklerini anımsatarak, “Gebze Geliştirme Merkezi’nde 3 ana odağımız olacak. Bunlar, tüketici verileri ile ürün geliştirme, Endüstri 4.0 ile süreç gelişimi ve açık inovasyon ile tedarik zincirindeki paydaşlarla üretim lokalizasyonu. Bu ana odakların, merkezi, benzer Ar-Ge merkezlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri.” ifadelerini kullandı.