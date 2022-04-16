Phaselis Tüneli açıldı mı? Antalya Phaselis tüneli nerede, nereleri bağlayacak?

Phaselis Tüneli ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden görüntülü bağlanarak Kemer - Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Antalya Phaselis tüneli nerede, nereleri bağlayacak? Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak tünele ilişkin bilgiler haberimizde.

PHASELİS TÜNELİ AÇILDI MI?

Phaselis Tüneli, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer - Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden görüntülü olarak bağlandı.

ANTALYA PHASELİS TÜNELİ NEREDE?

Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan doğu-batı aksı konumundaki Akdeniz sahil yolunun batı kesiminde yer alan tünel 1292 metrelik çift tüpten oluşuyor.

PHASELİS TÜNELİ NERELERİ BAĞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Phaselis Tüneli, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Phaselis Tüneli ile büyük oranda dağlık yapıya sahip mevcut güzergahın ulaşım standardının artırılması amaçlandı. Tünel projesi ile bölgedeki Trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı. her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ilinin batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı. Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi. Güzergahta 1,9 kilometre, Seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünel ile zamandan 11,1 milyon TL, akaryakıttan 8,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 20 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1.842 ton azaltılacak”

