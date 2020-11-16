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Phil Spencer açıkladı: Xbox Series oyun konsollarının ne kadar sattığı bilinmeyecek!

16.11.2020 15:03 | Son Güncelleme:
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Phil Spencer açıkladı: Xbox Series oyun konsollarının ne kadar sattığı bilinmeyecek!

Microsoft Xbox Series X ve Xbox Series S'in satış rakamlarını öğrenmemiz mümkün olmayacak. Zira, Xbox Başkanı Phil Spencer'ın söylediğine göre Xbox yönetimi, Xbox One'da olduğu gibi Xbox Series X ve Xbox Series S'in kaç adet sattığını söylemeyecek.

Xbox oyun konsolları beklenen çıkışlarını sonunda yaptılar. Birçok oyuncu oyun konsolu savaşlarında tercihini PlayStation 5'ten yana kullanırken, Xbox Series X ve Xbox Series S'ten kullanan da vardı. Satışların başlamasıyla birlikte pek çok kişinin kafasında ise şöyle bir soru oluştu; Acaba Microsoft veya Sony kaç adet PlayStation 5 / Xbox Series X / Xbox Series S sattı?'' Bu sorunun cevabını Sony'den alabileceğimizi ümit etsek de Xbox tarafından bu soruya cevap bulmak Xbox Başkanı Phil Spencer'ın açıklamalarına göre mümkün değil.

XBOX SERİES SATIŞ RAKAMLARI PAYLAŞILMAYACAK

Xbox Başkanı Phil Spencer, The Guardian'a konuştu. Spencer, yeni nesil oyun konsollarının satış miktarının açıklanmayacağını söyledi. Hatta Spencer, Xbox Series oyun konsollarının PlayStation 5'ten daha fazla satması durumunda dahi bunu paylaşmayacaklarına dair söz dahi verdi. Yani Xbox Series X veya Xbox Series S ne kadar satarsa satsın tam rakamı hiçbir zaman bilemeyeceğiz gibi. Peki bunun sebebi ne?

Xbox Series satışları açıklanmayacak

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PHİL SPENCER ÖZÜR DİLEDİ

Series oyun konsolları için yaptığı açıklamayı detaylandıran Spencer, rakamların açıklanmasının Xbox ekibinin odağını konsol satışlarıyla değiştireceğini, bunu yapmak istemediğini söylüyor. Ona göre ekip için önemli olan oyun konsolunun ne kadar sattığı değil, Xbox'ın sahip olduğu oyuncu sayısı ve onların oyun oynama sıklığı. Spencer "Bunun manipülatif göründüğünü biliyorum'' diyor ve özür de diliyor.

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