Philadelphia'da polisin siyah bir Amerikalıyı öldürmesi sonrası şiddetin dozu artıyor

ABD'nin Philadelphia kentinde 27 yaşındaki siyah bir gencin polis tarafından vurularak öldürmesi sonrası Pazartesi akşam başlayan protestolar bugün sabah saatlerine kadar devam etti.

Olay, Pazartesi öğleden sonra iki polis memurunun "silahlı bir kişi" hakkındaki ihbar üzerine bölgeye gitmeleriyle başladı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, Walter Wallace isimli vatandaşın polislere doğru hamle yaptığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesinden tepki

Wallace'ın babası ise basına yaptığı açıklamada oğlunun yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti ve "Neden şok tabancası kullanmadılar?" sözleriyle olaya tepki gösterdi.

Wallace'ın silahla öldürülmesinin ardından yüzlerce kişi sokaklara çıkarak olayı protesto etmeye başladı.

Philadelphia Inquirer gazetesine göre eylemler zaman zaman şiddet görüntülerine sahne oldu.

Eylemlerden basına yansıyan fotoğraflarda bir polis aracının ateşe verildiği görülürken, market ve mağazalara yönelik yağma eylemleri de bildirildi.

Associated Press haber ajansının polis kaynaklarından aktardığı bilgilere göre 30 polis eylemler sırasında yaralandı. Emniyet kaynakları bir polis memurunun bacağının kırılarak hastaneye kaldırıldığını, diğer polislerin de taş ve sopalarla yaralandığını belirtti.