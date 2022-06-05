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Philadelphia'da Silahlı Saldırı En Az 3 Ölü

05.06.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yaşanan silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti 11 kişi de yaralandı. Olay şehrin kalabalık eğlence merkezlerinin bulunduğu Güney Caddesi’nde aynı anda birkaç kişinin silahlarla ateş açması sonucu yaşandı

Philadelphia'da Silahlı Saldırı En Az 3 Ölü

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yaşanan silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti 11 kişi de yaralandı. Olay şehrin kalabalık eğlence merkezlerinin bulunduğu Güney Caddesi’nde aynı anda birkaç kişinin silahlarla ateş açması sonucu yaşandı.

Cumartesi gecesi ilerleyen saatlerde yaşanan saldırıda kalabalık caddede insanların üzerine aynı anda birkaç kişinin ateş açtığı belirtiliyor. Cadde yakınındaki polis ekipleri silah sesleri üzerine olaya müdahale ediyorlar. Polis yetkilileri saldırganlardan birinin polisin hemen karşılık vermesi üzerine silahını düşürerek olay yerinden kaçtığını açıkladı. Ancak saldırganın yaralanıp yaralanmadığı bilinmiyor.

Philadelphia Polis Müfettişi D.F. Pace yaptığı açıklamada, olay yerinde iki silah bulduklarını silahlardan birinde genişletişmiş şarjör bulunduğunu söyledi.

ABD’de son dönemde art arda yaşanan silahlı saldırılar Başkan Biden’ın da geçtiğimiz günlerde bir halka sesleniş konuşması yapmasına neden olmuştu. Başkan Biden, ABD Kongresi’ne silah satışını zorlaştıracak, otomatik silahları yasaklayacak ve silah alacak kişilere güvenlik soruşturması yapılması şartını getirecek düzenlemelerin bir an önce yasalaştırılması çağrısında bulundu.

Son birkaç hafta içerisinde önce New York eyaletinin Buffalo kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş ardından Teksas eyaletinin Uvalde şehrinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıdada iki öğretmen ve 19 çocuk hayatını kaybetmişti.

Silahlı Şiddet Arşivi isimli sivil toplum kuruluşu tarafından derlenen verilere göre sadece bu hafta ABD’de 6 ayrı silahlı büyük saldırı yaşandı. Yıl başından bu yana da ABD genelinde 4 ve daha fazla kişinin öldüğü 239 saldırı yaşandı. 4 ve üzeri kişinin hayatını kaybettiği saldırılar büyük ve toplu saldırı olarak kabul ediliyor.

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