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Philip Cocu İstanbul'a geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, 16:15 sularında İstanbul'a ayak bastı.

Philip Cocu İstanbul'a geldi!

Hollandalı teknik adam, 18:30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyecek ve kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi basın önünde imzalayacak.

Ayrıntılar birazdan...

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Fenerbahçe Philipp Cocu

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