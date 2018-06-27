Philip Cocu İstanbul'a geldi!

Hollandalı teknik adam, 18:30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyecek ve kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi basın önünde imzalayacak.
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