Philips müşteri hizmetleri, servis noktaları, çağrı merkezi

Philips sağlık hizmeti, tüketici ürünleri ve aydınlatma gibi alanlarda gerçekleştirdiği yeniliklerle dünyada önde gelen teknoloji markalarındandır. Philips, gelişen teknolojiyle birlikte ürünlerine getirdiği yeniliklerle her ihtiyaca karşılık vermeye devam ediyor. 120 yılı aşkın süredir yenilik ve insan odaklı bir marka olan Philips, teknolojik ilerlemesini sürdürürken müşterileriyle olan iletişimin kalitesini de önemsiyor. Philips; TV, beyaz eşya ve aydınlatma ürünleri, her evin ihtiyacı elektronik aletlerle ihtiyaçlarınıza karşılık veriyor. Philips TV servis numaraları, Philips iletişim ve Philips çağrı merkezi numaralarına dair bilgileri sizler için derledik. İşte detaylar…
Philips, dijital yenilikler alanında 120 yıldır lider bir markadır. Gelişen teknolojiye uyum sağladığı ürünleriyle müşterilerin ilgisini korumayı sürdürür. Teknolojik ihtiyaçlarınıza yönelik yenilikleriyle müşterilerinin memnuniyetini önemseyen Philips ile ilgili iletişim numaraları, adres bilgileri ve servis hizmetlerine dair bütün detayları bu yazıda bulabilirsiniz.
Philips müşteri hizmetleri numarasını arayarak Philips Türkiye hattıyla iletişime geçebilir, Philips hakkında merak ettiklerinizi sorabilir ve bilgi alabilirsiniz.
Philips çağrı merkezi numarası 0850 222 7 445 hattını her gün 09.00-18.00 arasında arayabilirsiniz. Resmi tatillerde çağrı merkezi numarası hizmete kapalıdır.
Philips ile müşteri hizmetleri numarası dışında chat aracılığıyla canlı sohbet yapabilirsiniz. Sorularınız için hızlı bir iletişim seçeneği olan Chat'i her gün 09.00-00.00 saatleri arasında kullanabilirsiniz.
Web adresi üzerinden Chat başlatmak için TIKLAYINIZ!
Profesyonel sağlık ürünlerinde dünyanın önde gelen markası olan Philips’in sağlık ürünleri ve hizmetleriyle ilgili bilgi almak için e-posta ya da telefon numaralarını kullanabilirsiniz.
Philips Sağlık Çözümleri müşteri hizmetleri numarası: 444 0 637
Philips Sağlık Çözümleri ofis iletişim bilgileri ise şöyledir:
Philips sağlık hizmeti ürünleri için ülke genelindeki ofis iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ!
Philips merkez ofis iletişim bilgileri şöyledir:
Philips yetkili servis listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Ürününüzün kategorisine göre iletişim hizmeti alabilir, iletişim formunu doldurabilirsiniz. Ayrıca iletişim formu doldurmak ya da e-posta göndermek isterseniz de Philips Türkiye web adresindeki iletişim sayfasından ilgili linklere tıklayabilirsiniz.
Philips ürün ve hizmetleri hakkında iletişim seçeneklerine dair detaylar için TIKLAYINIZ!
Philips Türkiye web adresi philips.com.tr aracılığıyla yapabileceğiniz işlemler şöyledir:
Philips ürünlerini incelemek, yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmak için markayı sosyal medyada takip edebilirsiniz.
YouTube’da, Twitter’da, Facebook’ta ve Instagram'da PhilipsTurkiye adıyla bulabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum