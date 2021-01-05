Philips müşteri hizmetleri, servis noktaları, çağrı merkezi

Philips sağlık hizmeti, tüketici ürünleri ve aydınlatma gibi alanlarda gerçekleştirdiği yeniliklerle dünyada önde gelen teknoloji markalarındandır. Philips, gelişen teknolojiyle birlikte ürünlerine getirdiği yeniliklerle her ihtiyaca karşılık vermeye devam ediyor. 120 yılı aşkın süredir yenilik ve insan odaklı bir marka olan Philips, teknolojik ilerlemesini sürdürürken müşterileriyle olan iletişimin kalitesini de önemsiyor. Philips; TV, beyaz eşya ve aydınlatma ürünleri, her evin ihtiyacı elektronik aletlerle ihtiyaçlarınıza karşılık veriyor. Philips TV servis numaraları, Philips iletişim ve Philips çağrı merkezi numaralarına dair bilgileri sizler için derledik. İşte detaylar…

Philips İletişim Bilgileri

Philips, dijital yenilikler alanında 120 yıldır lider bir markadır. Gelişen teknolojiye uyum sağladığı ürünleriyle müşterilerin ilgisini korumayı sürdürür. Teknolojik ihtiyaçlarınıza yönelik yenilikleriyle müşterilerinin memnuniyetini önemseyen Philips ile ilgili iletişim numaraları, adres bilgileri ve servis hizmetlerine dair bütün detayları bu yazıda bulabilirsiniz.