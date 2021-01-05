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Philips müşteri hizmetleri, servis noktaları, çağrı merkezi

05.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Philips müşteri hizmetleri, servis noktaları, çağrı merkezi

İçindekiler

  • Philips İletişim Bilgileri
  • Philips Müşteri Hizmetleri
  • Philips Sağlık Çözümleri İletişim Bilgileri
  • Philips Genel Merkez İletişim Bilgileri
  • Philips Yetkili Servis Adres ve Numara Bilgileri
  • Philips Türkiye İletişim Formu Nasıl Doldurulur?
  • Philips Türkiye Web Adresi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler
  • Philips Sosyal Medya Hesapları

Hollandalı Philips, pek çok elektronik ürün alanında dünyanın önde gelen teknoloji markalardandır. Global bir marka olmanın getirdiği kalite anlayışıyla müşteri memnuniyetini oldukça önemseyen Philips müşteri hizmetleri ve iletişim adreslerine dair bütün bilgilere bu yazıda ulaşabilirsiniz. İşte Philips iletişim bilgileri...

Philips sağlık hizmeti, tüketici ürünleri ve aydınlatma gibi alanlarda gerçekleştirdiği yeniliklerle dünyada önde gelen teknoloji markalarındandır. Philips, gelişen teknolojiyle birlikte ürünlerine getirdiği yeniliklerle her ihtiyaca karşılık vermeye devam ediyor. 120 yılı aşkın süredir yenilik ve insan odaklı bir marka olan Philips, teknolojik ilerlemesini sürdürürken müşterileriyle olan iletişimin kalitesini de önemsiyor. Philips; TV, beyaz eşya ve aydınlatma ürünleri, her evin ihtiyacı elektronik aletlerle ihtiyaçlarınıza karşılık veriyor. Philips TV servis numaraları, Philips iletişim ve Philips çağrı merkezi numaralarına dair bilgileri sizler için derledik. İşte detaylar…

Philips İletişim Bilgileri

Philips, dijital yenilikler alanında 120 yıldır lider bir markadır. Gelişen teknolojiye uyum sağladığı ürünleriyle müşterilerin ilgisini korumayı sürdürür. Teknolojik ihtiyaçlarınıza yönelik yenilikleriyle müşterilerinin memnuniyetini önemseyen Philips ile ilgili iletişim numaraları, adres bilgileri ve servis hizmetlerine dair bütün detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Philips Müşteri Hizmetleri

Philips müşteri hizmetleri numarasını arayarak Philips Türkiye hattıyla iletişime geçebilir, Philips hakkında merak ettiklerinizi sorabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Philips çağrı merkezi numarası 0850 222 7 445 hattını her gün 09.00-18.00 arasında arayabilirsiniz. Resmi tatillerde çağrı merkezi numarası hizmete kapalıdır.

Philips ile müşteri hizmetleri numarası dışında chat aracılığıyla canlı sohbet yapabilirsiniz. Sorularınız için hızlı bir iletişim seçeneği olan Chat'i her gün 09.00-00.00 saatleri arasında kullanabilirsiniz.

Web adresi üzerinden Chat başlatmak için TIKLAYINIZ!

Philips Sağlık Çözümleri İletişim Bilgileri

Profesyonel sağlık ürünlerinde dünyanın önde gelen markası olan Philips’in sağlık ürünleri ve hizmetleriyle ilgili bilgi almak için e-posta ya da telefon numaralarını kullanabilirsiniz.

Philips Sağlık Çözümleri müşteri hizmetleri numarası: 444 0 637

Philips Sağlık Çözümleri ofis iletişim bilgileri ise şöyledir:

  • Adres: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:13 Ümraniye 34768 İstanbul – Türkiye
  • Telefon: 0216 636 1500
  • E-posta adresi: medikal.satis@philips.com

Philips sağlık hizmeti ürünleri için ülke genelindeki ofis iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ!

Philips Genel Merkez İletişim Bilgileri

Philips merkez ofis iletişim bilgileri şöyledir:

  • Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:13 34768 Ümraniye, İstanbul - Türkiye
  • Telefon: 0216 636 15 00
  • E-posta adresi: tuketici.danisma@philips.com
  • Kayıtlı elektronik posta adresi: philips.vergi@hs02.kep.tr

Philips Yetkili Servis Adres ve Numara Bilgileri

Philips yetkili servis listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Philips Türkiye İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

Ürününüzün kategorisine göre iletişim hizmeti alabilir, iletişim formunu doldurabilirsiniz. Ayrıca iletişim formu doldurmak ya da e-posta göndermek isterseniz de Philips Türkiye web adresindeki iletişim sayfasından ilgili linklere tıklayabilirsiniz.

Philips ürün ve hizmetleri hakkında iletişim seçeneklerine dair detaylar için TIKLAYINIZ!

Philips Türkiye Web Adresi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler

Philips Türkiye web adresi philips.com.tr aracılığıyla yapabileceğiniz işlemler şöyledir:

  • Philips ev ürünleri, kişisel bakım, ses ve görüntü, anne ve çocuk bakımı, aydınlatma, aksesuar, sağlık gibi pek çok kategorideki ürünleri ve hizmetleri inceleyebilir, detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Kampanyalar hakkında bilgi sahibi olabilir, mağazalara gitmeden “online mağaza” ile ürünleri kataloglar aracılığıyla inceleyebilirsiniz.
  • Servis ve destek kategorisiyle Philips ürünlerinizin kategorisine göre seçerek iletişim seçeneklerine erişebilirsiniz.
  • “Uzmanlar için” kategorisiyle alanında uzmanlara yönelik Philips ürünlerini inceleyebilirsiniz.
  • My Philips’e kayıt olarak size özel avantajlardan faydalanabilir, ürün kaydı yapabilirsiniz.
  • Çok satanlar kategorisinden Philips’in en çok satan ürünlerini inceleyebilirsiniz.
  • Bültene abone olarak promosyon ve kuponlardan, ürün lansmanlarına kadar pek çok Philips yeniliğinden hemen haberdar olabilirsiniz.
  • Philips hakkında detaylı şirket bilgilerine ulaşabilirsiniz.
  • Kariyer fırsatlarını inceleyebilir ve kariyer başvurularını gerçekleştirebilirsiniz.
  • Sürdürülebilir gelişme hakkında Philips’in geleceğimiz hakkında politikasını öğrenebilirsiniz.
  • Philips Türkiye basın arşivine ulaşabilir, Philips’in Türkiye’deki yolculuğunu basın üzerinden inceleyebilirsiniz.

Philips Sosyal Medya Hesapları

Philips ürünlerini incelemek, yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmak için markayı sosyal medyada takip edebilirsiniz.

YouTube’da, Twitter’da, Facebook’ta ve Instagram'da PhilipsTurkiye adıyla bulabilirsiniz.

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