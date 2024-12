Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi günün fırsat ürünü oldu

Tıraş olurken sadece özenli ve pürüzsüz bir cilt değil, aynı zamanda sorunsuz bir deneyim de yaşamak istemeyenler için Philips tıraş makineleri, dakikalar içinde tertemiz bir görünüm elde etmenize yardımcı olacak etkili ürünler. Markanın öne çıkan ürünlerinden OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi kendinizi evinizin konforunda profesyonel bir berber salonundaymış gibi hissetmeniz için tasarlandı. Güçlü motorları, keskin bıçakları ve ergonomik tasarımlarıyla dikkat çeken Philips OneBlade şimdi çok daha cazip fiyatla sizi bekliyor. İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

İndirimdeki Philips ürünleri burada!

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Yüz ve vücut bakımında ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bir arada sunan Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, çift taraflı bıçağı ile hızlı ve düzgün bir tıraş deneyimi yaratıyor. Hem ıslak hem kuru tıraşa uygun yeşil-siyah renkli tıraş makinesi, takılıp çıkarılabilir vücut tarağı (3mm) ile her türlü kılı kolayca alıyor. Ergonomik tasarımı ve hızlı şarj özelliği ile her zaman çalıştırmaya hazır olan tıraş makinesinin su geçirmez yapısı temizliği de çok pratik bir hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sakal şekillendirmek için bir sürü ürün kullandım. Hiçbirinden bu üründen aldığım rahatlığı alamadım. Bazısı uzun sakalda yetersiz bazısı kısayı alamıyor. Bu her ikisini de istediğim şekilde yapabiliyor. Bir erkek için bu ürünlerin ne kadar önemli olduğunu erkekler iyi bilir. Tam özgürlük gibi bir şey bu cihazın istediğimizi yapabilmesi."

"Kullanışlı. Sakal ve vücut kılları için süper bir cihaz."

Bu içerik 18 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.