Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi günün fırsat ürünü oldu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi günün fırsat ürünü oldu

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.12.2024 12:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde tıraş keyfini en üst seviyeye taşımak isteyen beyler, pahalı ürünlere servet harcamadan da kusursuz bir şekilde tıraş yapmak artık mümkün. Hem performansıyla hem de uygun fiyatıyla dikkat çeken Philips OneBlade QP2824/10, sizi berber sırası beklemekten kurtararak zamandan ve fahiş fiyatlardan tasarruf etmenizi sağlıyor. Üstelik Yılın Son Fırsatları indirimleri kapsamında indirimli fiyatla satışta! Ürüne şans vermeye ne dersiniz?

Tıraş olurken sadece özenli ve pürüzsüz bir cilt değil, aynı zamanda sorunsuz bir deneyim de yaşamak istemeyenler için Philips tıraş makineleri, dakikalar içinde tertemiz bir görünüm elde etmenize yardımcı olacak etkili ürünler. Markanın öne çıkan ürünlerinden OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi kendinizi evinizin konforunda profesyonel bir berber salonundaymış gibi hissetmeniz için tasarlandı. Güçlü motorları, keskin bıçakları ve ergonomik tasarımlarıyla dikkat çeken Philips OneBlade şimdi çok daha cazip fiyatla sizi bekliyor. İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

İndirimdeki Philips ürünleri burada!

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP282410 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Yüz ve vücut bakımında ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bir arada sunan Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, çift taraflı bıçağı ile hızlı ve düzgün bir tıraş deneyimi yaratıyor. Hem ıslak hem kuru tıraşa uygun yeşil-siyah renkli tıraş makinesi, takılıp çıkarılabilir vücut tarağı (3mm) ile her türlü kılı kolayca alıyor. Ergonomik tasarımı ve hızlı şarj özelliği ile her zaman çalıştırmaya hazır olan tıraş makinesinin su geçirmez yapısı temizliği de çok pratik bir hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sakal şekillendirmek için bir sürü ürün kullandım. Hiçbirinden bu üründen aldığım rahatlığı alamadım. Bazısı uzun sakalda yetersiz bazısı kısayı alamıyor. Bu her ikisini de istediğim şekilde yapabiliyor. Bir erkek için bu ürünlerin ne kadar önemli olduğunu erkekler iyi bilir. Tam özgürlük gibi bir şey bu cihazın istediğimizi yapabilmesi."

  • "Kullanışlı. Sakal ve vücut kılları için süper bir cihaz."
Ürünü İncele

TR24_LDY24_TEST_LP_WEEK2_750x200

Bu içerik 18 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

 Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

 ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor!

Stanley'in satış rekorları kıran termosunun fiyatı en dipte

Stanley'in satış rekorları kıran termosunun fiyatı en dipte

 Kış için kaliteli yürüyüş botu arayanlar Salomon indirimine bakmadan geçmeyin

Kış için kaliteli yürüyüş botu arayanlar Salomon indirimine bakmadan geçmeyin

 Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %58 indirimle satışta

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %58 indirimle satışta

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
tıraş makinesi erkek tıraş makinesi philips tıraş makinesi
İş birliği İçerikleri
Anılarla dolu bir yeni yıl için...

Anılarla dolu bir yeni yıl için...

Kış için kaliteli yürüyüş botu arayanlar Salomon indirimine bakmadan geçmeyin

Kış için kaliteli yürüyüş botu arayanlar Salomon indirimine bakmadan geçmeyin

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor!

Acer dizüstü bilgisayarda avantajlı fiyat

Acer dizüstü bilgisayarda avantajlı fiyat

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %58 indirimle satışta

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %58 indirimle satışta

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Zamansız şıklık sunan Levi's Piedmont Short Puffer Mont indirimde

Zamansız şıklık sunan Levi's Piedmont Short Puffer Mont indirimde

Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! İster arabada kullanın ister evde...

Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! İster arabada kullanın ister evde...

Modadan teknolojiye yıla damgasını vuran ürünleri sizin için seçtik

Modadan teknolojiye yıla damgasını vuran ürünleri sizin için seçtik

Modadan teknolojiye yıla damgasını vuran ürünleri sizin için seçtik

Modadan teknolojiye yıla damgasını vuran ürünleri sizin için seçtik

Yılın çok satan cilt bakım ürünleri

Yılın çok satan cilt bakım ürünleri

Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Stanley French Press Termos'ta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var

Stanley French Press Termos'ta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Anılarla dolu bir yeni yıl için...

Anılarla dolu bir yeni yıl için...

Kış için kaliteli yürüyüş botu arayanlar Salomon indirimine bakmadan geçmeyin

Kış için kaliteli yürüyüş botu arayanlar Salomon indirimine bakmadan geçmeyin

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor!

Acer dizüstü bilgisayarda avantajlı fiyat

Acer dizüstü bilgisayarda avantajlı fiyat

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Acer Aspire 3 A315-58-34G6 Dizüstü Bilgisayar Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde

Acer dizüstü bilgisayarda avantajlı fiyat

Sosyal medyaya sınırlama geliyor! Bakan Göktaş, "Hazırlık içindeyiz" diyerek duyurdu

Bakan Göktaş, "Hazırlık içindeyiz" diyerek duyurdu

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Plus Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde

Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

Yılın Son Fırsatları'na özel çok satan Sony PlayStation 5 indirime girdi

Oyun tutkunları buraya! Çok satan Sony PS5 fırsatını kaçırmayın

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

Hem dolandırıcı hem şakacı! Mağdurları o isimle göz göre göre kandırdı: Milyonları alıp kayıplara karıştı

Hem dolandırıcı hem şakacı! Mağdurları o isimle göz göre göre kandırdı: Milyonları alıp kayıplara karıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.