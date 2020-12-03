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Philips'ten çarpıcı başvuru! Xiaomi telefonlar yasaklanıyor mu?

03.12.2020 12:25 | Son Güncelleme:
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Philips'ten çarpıcı başvuru! Xiaomi telefonlar yasaklanıyor mu?

Xiaomi ile Philips mahkemelik oldu. Çıkan bir habere göre, Philips patent ihlali iddiasıyla Hindistan'da Xiaomi'ye dava açtı. Dava sonucunda bazı Xiaomi telefonları Hindistan'da yasaklanabilir.

Xiaomi akıllı telefon pazarında, 2020'nin üçüncü çeyreğine dair yayınlanan son raporlara göre üçüncü sırada yer alıyor. Son olarak Xiaomi Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G gibi üç yeni akıllı telefonunu tanıtan şirket, şimdi ise bir dava ile sarsıldı. Davacı ise Xiaomi'nin aydınlatma araçları üretimindeki ortağı Philips.

PHİLİPS XİAOMİ İÇİN MAHKEMEYE GİTTİ

Gizmochina'nın haberine göre, Philips Hindistan Delhi Yüksek Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Yapılan başvuruda Philips kendisine ait bazı patentlerin Xiaomi ve iştirakleri tarafından ihlal edildiğini iddia etti. Philips mahkemeden patent ihlaline karşı engelleme kararı alınmasını istedi. Philips'in ise GSM tabanlı 3G ile başlayan UMTS teknolojisine ait pek çok patenti mevcut. UMTS teknolojisi ise HDPA, HSPA+ ve LTE (4G) gibi bağlantı standartlarında kullanılıyor. Xiaomi telefonların da bu bağlantı standartlarına sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi Philips davası

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İLK DURUŞMA OCAK AYINDA

Delhi Yüksek Mahkemesi davada adı geçen Xiaomi ve diğer firmalardan banka hesaplarında yaklaşık 136 milyon dolar tutması talimatını verdi. Bu Xiaomi'ye para cezası verilebileceğine yönelik söylentileri artırsa da ilk duruşma 18 Ocak'ta gerçekleşecek. Duruşma sonrası Xiaomi telefonları için Hindistan sınırları içerisinde bir yasaklama kararı söz konusu olabilir.

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