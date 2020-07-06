Phoebe Price 4 Temmuz'u kendine has tarzıyla kutladı

Geçtiğimiz 4 Temmuz günü Amerika'nın bağımsızlığı kutlandı. Pek çok ünlü isim Amerika bayraklı kostümleriyle paylaşımlarda bulundu.

Bu isimlerden biri de Phoebe Price oldu. Amerika bayrağı desenli bikinisi ve maskesiyle objektiflere kendine has pozlarından verdi.

PHOEBE PRICE KİMDİR?

Phoebe Price, 1972 Alabama doğumlu.Babası 1990 yılında hayata veda etti, annesi ise bugün 80'li yaşlarının ortalarında. Kullanılmış otomobil alım satımı yapan bir ağabeyi, eğitim sektöründe çalışan kendisinden büyük bir kız kardeşi var. Yani tüm ailesi sıradan bir hayat sürüyor. Phoebe hariç!

Babasının ölümünden sonra eğlence dünyasına adım atmaya karar verip annesi Flora Mae ile birlikte Hollywood'un Yolunu tuttu Ploebe Price. Aslında ne oyunculuk ne modellik ne de şarkıcılık konusunda bir yeteneği yoktu.

Ama o yine de adından söz ettirmenin bir yolunu buldu. Paparazzilerin sık sık gittiği restoran, gece kulübü gibi mekanlara düzenli olarak gidip gelmeye başladı.

Giydiği tuhaf ve iddialı kıyafetler ve gösterişli fiziği sayesinde de boy boy fotoğraflarını yayınlatmayı başardı. Onu üne kavuşturan da bu tür fotoğrafları yayınlayarak kendisi de tanınan Michael K'nin kurduğu bir internet bloğu oldu.