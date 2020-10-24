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Phoebe Price bildiğiniz gibi!

24.10.2020 15:01 | Son Güncelleme:
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Covid-19'un etkisinin yoğun şekilde devam ettiği Amerika'da sık sık market alışverişi yaparken ya da köpeğini gezdirirken görüntü veren oyuncu Phoebe Price, bu sefer de göğüslerini ortaya çıkaran transparan kırmızı kıyafetiyle objektiflere iddialı pozlar verdi.

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Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa bu defa göğüslerini ortaya çıkaran kırmızı transparan mayoyu andıran kostümüyle dikkat çekti.

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Göğüs uçlarına yapıştırdığı bantlar dışında göğsünü açıkta bırakan kıyafeti ve aynı renk uzun çizmeleriyle kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.

Phoebe Price

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