Phoebe Price bildiğiniz gibi!

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla vaka görünen ülkeler arasında!

Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa bu defa göğüslerini ortaya çıkaran kırmızı transparan mayoyu andıran kostümüyle dikkat çekti.



Göğüs uçlarına yapıştırdığı bantlar dışında göğsünü açıkta bırakan kıyafeti ve aynı renk uzun çizmeleriyle kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.