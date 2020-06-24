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Phoebe Price bu defa kendi sınırlarını aştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Covid-19'un etkisinin yoğun şekilde devam ettiği Amerika'da sık sık market alışverişi yaparken ya da köpeğini gezdirirken görüntü veren oyuncu Phoebe Price, bu sefer bir bahanesi olmadan paparazzilere iddialı pozlar verdi.

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında!

Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa vücudunu saran transparan spor kombiniyle akrobasik hareketler yapmaya çabaladı.

Kırmızı file desenli göğsünü ve kalçasını saran kıyafeti ve ona uyumlu maskesiyle kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.

Phoebe Price kendini aştı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kadın soğan torbasından kıyafet yapmış ????????
hülya avşar demet akalın gibi bunlarda gündeme gelmek için yapıyorlar
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