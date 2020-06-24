Phoebe Price bu defa kendi sınırlarını aştı!

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında!

Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa vücudunu saran transparan spor kombiniyle akrobasik hareketler yapmaya çabaladı.

Kırmızı file desenli göğsünü ve kalçasını saran kıyafeti ve ona uyumlu maskesiyle kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.