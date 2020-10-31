Phoebe Price bu defa seksi tavşan oldu

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Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa Cadılar Bayramını kutlamak için giydiği seksi tavşan kostümüyle dikkat çekti.

Siyah transparan tulumu ve başına taktığı kulaklarla köpeğini dolaşmaya çıkaran Phoebe, yine bir birinden iddialı pozlar verdi.

Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.