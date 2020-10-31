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Phoebe Price bu defa seksi tavşan oldu

31.10.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Covid-19'un etkisinin yoğun şekilde devam ettiği Amerika'da sık sık market alışverişi yaparken ya da köpeğini gezdirirken görüntü veren oyuncu Phoebe Price, bu sefer 'Cadılar Bayramı' kostümüyle köpeğini gezdirirken objektiflere iddialı pozlar verdi.

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Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa Cadılar Bayramını kutlamak için giydiği seksi tavşan kostümüyle dikkat çekti.

Siyah transparan tulumu ve başına taktığı kulaklarla köpeğini dolaşmaya çıkaran Phoebe, yine bir birinden iddialı pozlar verdi.
Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.

Phoebe Price

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