Phoebe Price hula kızı oldu

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında!

Her gün markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa hula kızı kostümüyle dikkat çekti. Göğüslerinde el desenli bir body giyen Price, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Koronavirüs tehlikesine karşı evinde durmayan ünlü oyuncu Amerikan basını tarafından eleştirilerin odağında yer almakta.

PHOEBE PRICE KİMDİR?

Phoebe Price, 1972 Alabama doğumlu.Babası 1990 yılında hayata veda etti, annesi ise bugün 80'li yaşlarının ortalarında. Kullanılmış otomobil alım satımı yapan bir ağabeyi, eğitim sektöründe çalışan kendisinden büyük bir kız kardeşi var. Yani tüm ailesi sıradan bir hayat sürüyor. Phoebe hariç!

Babasının ölümünden sonra eğlence dünyasına adım atmaya karar verip annesi Flora Mae ile birlikte Hollywood'un Yolunu tuttu Ploebe Price. Aslında ne oyunculuk ne modellik ne de şarkıcılık konusunda bir yeteneği yoktu. Ama o yine de adından söz ettirmenin bir yolunu buldu. Paparazzilerin sık sık gittiği restoran, gece kulübü gibi mekanlara düzenli olarak gidip gelmeye başladı.