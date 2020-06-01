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Phoebe Price önünü kapatıp arkasını açtı! +18

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

Covid-19'un etkisinin yoğun şekilde devam ettiği Amerika'da sık sık market alışverişi yaparken görüntülenen ünlü oyuncu Phoebe Price, bu sefer de köpeğini gezdirirken giydiği kalçasını açıkta bırakan kıyafeti ile görüntülendi.

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında!

Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa en iddialı haliyle görüntülendi.

TAMAMEN AÇIKTA BIRAKTI!

Stringin üzerine tülden bir elbise giyen Price, bu defa kalçasını tamamen açıkta bırakmayı tercih etti.

Koronavirüs tehlikesine karşı evinde durmayan ünlü oyuncu Amerikan basını tarafından eleştirilerin odağında yer almakta.

PHOEBE PRICE KİMDİR?

Phoebe Price, 1972 Alabama doğumlu.Babası 1990 yılında hayata veda etti, annesi ise bugün 80'li yaşlarının ortalarında. Kullanılmış otomobil alım satımı yapan bir ağabeyi, eğitim sektöründe çalışan kendisinden büyük bir kız kardeşi var. Yani tüm ailesi sıradan bir hayat sürüyor. Phoebe hariç!

Babasının ölümünden sonra eğlence dünyasına adım atmaya karar verip annesi Flora Mae ile birlikte Hollywood'un Yolunu tuttu Ploebe Price. Aslında ne oyunculuk ne modellik ne de şarkıcılık konusunda bir yeteneği yoktu. Ama o yine de adından söz ettirmenin bir yolunu buldu. Paparazzilerin sık sık gittiği restoran, gece kulübü gibi mekanlara düzenli olarak gidip gelmeye başladı.

Giydiği tuhaf ve iddialı kıyafetler ve gösterişli fiziği sayesinde de boy boy fotoğraflarını yayınlatmayı başardı. Onu üne kavuşturan da bu tür fotoğrafları yayınlayarak kendisi de tanınan Michael K'nin kurduğu bir internet bloğu oldu. Ofiste canı sıkıldığı için bu işe kalkışan yani gösteri dünyasının ünlüleri hakkındaki gelişmeleri esprili bir şekilde anlatan Michael K, kendisi şöhret olurken Phoebe Price'a da bir katkısı oldu.

Peki Phoebe Price herhangi bir filmde oynamadı mı? Elbette çok da ses getirmeyen bazı filmlerde küçük roller üstlendi. Bu yıl içinde de İtalyan yapımı iki filmde de rolü var. Sırası gelmişken Price'ın bir süre İtalya'da moda dünyası içinde kendine şans aradığını da söyleniyor.

Phoebe Price öyle ya da da böyle Hollywood'daki galalarda kırmızı halı geçişlerinde de kendine yer buluyor.

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