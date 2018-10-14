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PhotoMaraton 2018’ İlk Kez Ankara’da

14.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Ankaralı fotoğrafçılar şehirlerinde ilk kez düzenlenen yarışmaya katılmak için Ulus Meydanı'nda toplandı. Yarışma dijital fotoğraf makinesi ve kameralı cep telefonu kullanan herkese açık.

PhotoMaraton 2018’ İlk Kez Ankara’da

Ankaralı fotoğrafçılar ilk kez şehirlerinde düzenlenen yarışmaya katılmak için sabah saatlerinde Ulus Meydanı’nda toplandılar. Üç etaptan oluşan yarışmada katılımcılar, Ulus Meydanı’ndan sonra sırasıyla Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı ve Çankaya’da Seğmenler Parkı’nda kurulan teslim noktalarında buluştular. Herhangi bir dijital fotoğraf makinesine ve fotoğraf çekebilen bir cep telefonuna sahip olan herkese açık olan yarışmada 3 etap ve her etap için 3 ayrı tema işlendi. Katılımcılar, Ankara’da zamanın ruhunu yansıtacak anları fotoğraflamak için yarıştılar.

PhotoMaraton nedir?

Photomaraton, 1983’te İspanya’nın başkenti Madrid’te fotoğraf tutkunu iki gencin planlayıp uyguladığı ve günümüzde dünyanın en popüler fotoğraf etkinliklerinden birine dönüşen bir organizasyondur. Etkinlikte ana kural, belirlenen süre içinde farklı temaları işleyen fotoğrafların çekilmesi. Organizasyonlarda katılımcıların farklı temalardaki fotoğrafları jüri tarafından seçiliyor ve ödüller veriliyor.

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