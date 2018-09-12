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Photoshop değil, gerçek! İnanılmaz görüntü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 07:32 | Son Güncelleme

Bu görüntülerde photoshop olduğunu düşünenler büyük yanılgıya düşüyor.

Uzun süreli çekimler sonucu ortaya çıkan bu çalışmalar görenlerin ağızlarını açık bırakıyor.

Bu görüntülerde Photoshop yok! Hepsi gerçek ama...

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Bu görüntülere ilk bakışta inanmak oldukça zor; Photoshop'la hazırlanan bir illüstrasyon olduğunu dahi düşünüyor olabilirsiniz!
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Ancak bu gördüğünüz gerçek! Yani hiçbir grafik programı yok bu görüntülerde... Peki bu nasıl oluyor?
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Niko Photographisme 'Robot Next Door' yani 'Komşu Robotlar' adını verdiği özel koleksiyonundan bu görüntüler...
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Serideki fotoğraflar bilgisayar programı ile hazırlanmış gibi sahte bir görünüme sahip ama aslında sahte değiller.
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Ancak bu görüntüler elbette gerçek birer Android'e ait değil! Peki nasıl oluyor da bu görüntüler ortaya çıkıyor?
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Fotoğraflar düzenlenmiş ancak bilgisayarda değil, gerçek hayatta.
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Bilgisayarda düzenlenmiş görsellere (CGI) alıştığımızdan olsa gerek; bu görüntülerin bilgisayarla hazırlandığı yanılgısına düşüyoruz. Oysa ilgisi yok!
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Gerçekte ‘parçalanmış uzuvlar’ şeklindeki bu göz yanılgısı aslında el ile yaratılmış bir görsel efektin sonucu. Sanatçı tüm parçaları gerçek hayatta hazırlayıp fotoğrafladı.
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Niko'nun bu özel çalışmasının da anlamlı bir gerekçesi var aslında...
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Gerçek hayatta herkes çeşitli rollere bürünüyor; birçok insan farklı bir yüzüyle insanların karşısına çıkıyor. Evinde, işinde bambaşka insanlar oluyorlar.
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Niko, işte insanlığın bu kişilik çelişmesini yansıtmaya çalışmış; eksik parçaları bilgisayarla değil doğrudan kendi emeğiyle temin ettiği parçalarla hazır hale getirmiş.
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Ortaya ise bu sıra dışı güzide görüntüler çıkmış!
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