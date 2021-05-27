Photoshop'u fazla kaçıran Naz Elmas'tan ilginç açıklama!

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu Naz Elmas, oyunculuk kariyerine ilişkin konuştu. Elmas, iki yeni projeyle görüşmeleri olduğunu söyledi. Son zamanlarda çıkan photoshop iddiaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında kurduğu cümleler ile herkesi şaşırtan Elmas, "Lütfen! Bakın şimdi siz çekiyorsunuz fotoğrafımı" dedi.

Naz Elmas'tan şaşırtan photoshop açıklaması!

2019 yılında iş adamı Erol Özmandıracı ile hayatını birleştiren oyuncu Naz Elmas, sosyal medya paylaşımları ile adından epeyce söz ettirdi. ve pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Naz Elmas, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın diline düşmüştü.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Elmas, yaptığı photshop ile sosyal medyanın diline düştü. Beline yaptığı 'photoshop'u fazla kaçırınca hayranları, ünlü oyuncuya eleştiri yağmuruna tutmuştu.

37 yaşındaki ünlü oyuncu, konuya ilişkin "Lütfen, bakın siz çekiyorsunuz fotoğrafımı, siz görüyorsunuz. Photoshop’a ihtiyacım var mı?" dedi.

Üzgünüm kızlar, photoshop yok Geçtiğimiz aylarda bu pozunu yayınlayan Elmaz, kalçasına uyguladığı filtrenin ardından hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Elmas, "Üzgünüm kızlar, photoshop yok" ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerine devam eden başarılı oyuncu, "İddialar saçma... Diz kapaklarıma neden shop yapayım? Fotoğrafta öyle çıkmış. Alt bacaklarım bir hayli ince olduğu için ayrıca verdiğim pozlardan dolayı insanlar photoshop yaptığımı sandı" dedi.