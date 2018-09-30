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Photoshop'un en güzel hali

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

10 yıldır sürreal fotoğraflarla uğraşan Is Mirek'in Instagram'da paylaştığı muhteşem görüntüleri interneti salladı.

Dünyaca ünlü sanatçı gerçek dünyayla kendi dünyasını karıştırdı; ortaya inanılmaz görüntüler çıktı! Daha da önemlisi içlerinde İstanbul da var!

Photoshop'un mucizesi

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İşte her bir karesine hayran kalacağınız o görüntüler...
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